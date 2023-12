Rasante em Brasília, saia justa e luto entre os destaques da coluna

Estilista e empresária Martha Medeiros aterrissa no próximo dia 7 em Brasília para dois compromissos especiais. Um almoço para convidados no restaurante Lago, no Lago Sul, onde será homenageada pela empresária brasiliense Ana Paula Braga Ávila.

Na noite do mesmo dia, Martha participa de uma noite de autógrafos na Livraria da Vila, no Shopping Iguatemi Brasília, ocasião em que lança seu livro Do Sertão a Hollywood, biografia que reúne os fatos marcantes da sua trajetória na moda.

SAIA…

Cena bastante desagradável em uma joalheria de Brasília. Cliente foi olhar joias recém-lançadas e acabou levando para casa, “sem pagar”. Dando falta da peça, com valor alto, a dona da loja foi pesquisar nas câmeras “ocultas” do local.

…JUSTA

Sem graça com o ocorrido, coube a funcionária da loja ligar, com muita educação e simpatia para dizer para a cliente que ela acabou levando “sem querer a peça”. No mesmo dia, a joia que custa o preço de um bom carro foi devolvida para a dona.

NATUREZA

A designer de joias Vivil Guimarães, esposa do deputado federal João Marcelo, elegeu Brasília para apresentar sua coleção Ressignificar, criada nos Lençóis Maranhenses. Evento marcado para quarta-feira (6), na Galeria Celso Junior, no Lago Sul.

LUTO

A coluna se solidariza com os familiares da advogada Marly Pires, que nos deixou na semana que passou. Muito querida, doutora Marly, como era conhedida, era irmã do finado senador Olavo Pires. O velório e sepultamento ocorreram no cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul.

EM…

Indicando ter superado a fase de recuperação mais aguda da pandemia, o setor de franquias manteve a curva de crescimento e registrou uma alta de 11,4% no seu faturamento no terceiro trimestre deste ano. É o que aponta a Pesquisa…

…ALTA

…Trimestral de Desempenho realizada pela ABF – Associação Brasileira de Franchising. O estudo mostra que o faturamento do setor passou de R$ 56,256 bilhões para R$ 62,676 bilhões nesse período, comparado aos mesmos meses de 2022.

Foto: Arquivo Pessoal