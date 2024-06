Príncipe Jaime de Bourbon de Parme visita o Memorial dos Povos Indígenas em Brasília

Em passagem pelo Brasil, o príncipe Jaime de Bourbon de Parme, representante dedicado dos Países Baixos para a diplomacia climática, fez uma visita ao Memorial dos Povos Indígenas na última segunda-feira (17). Como “Enviado do Clima”, seu objetivo é aumentar as ambições climáticas internacionais e encontrar soluções comuns para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e crescer o poder regenerativo da natureza.

O Memorial dos Povos Indígenas está aberto para visitação de terça-feira a domingo, de 9h às 17h. Desde o início deste ano ele conta com um programa educativo, executado pela ONG Amigos da Vida com recursos do Fundo de Apoio à Cultura da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. A visita realizada no Distrito Federal também faz parte de ações realizadas pelo mundo com o intuito de reforçar a causa do clima.

Príncipe Jaime de Bourbon de Parme, no centro da foto, em visita ao Memorial dos Povos Indígenas em Brasília

Nascido na Holanda, Jaime de Bourbon de Parme possui mestrado pela Universidade Johns Hopkins Paul H. Nitze School of Advanced International Studies (SAIS) e bacharelado pela Brown University. Como Conselheiro Sénior para Parcerias do Sector Privado (2018-2021) da Agência das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), a sua missão era encontrar soluções do sector privado para os refugiados, entre as quais o acesso à energia limpa.

Como embaixador dos Países Baixos junto da Santa Sé (Vaticano, sob a liderança do Papa Francisco), fez parceria na ação climática, migração forçada e negociações de paz (2014-2018). Como Enviado Especial para os Recursos Naturais (2011-2014), iniciou o Índice de Mineração Responsável e estabeleceu cadeias de abastecimento de metais e minerais livres de conflitos na República Democrática do Congo com o setor privado e a sociedade civil.

Ele também foi selecionado para ser membro do Gabinete do Comissário Europeu para a Concorrência (2005-2007), trabalhou no terreno como conselheiro político do Comandante Holandês da Missão de Manutenção da Paz da NATO no Afeganistão (2004) e ajudou a criar a Embaixada dos Países Baixos no Iraque (2003). Ele ocupou vários outros cargos no MENA, na África e na América Latina. Seu trabalho é aplaudido pelo mundo.

Fotos: Heber Barbosa