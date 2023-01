Janja e filhas do rei Pelé foram destaques dos bastidores da Supercopa

Brasília literalmente ferveu na tarde do último sábado com a Supercopa, no jogo Flamengo – Palmeiras na Arena Mané Garrincha. A primeira-dama, Janja Lula Silva, talvez tenha sido a presença que mais causou frisson no local, além dos próprios jogadores. Janja chegou discretamente ao estádio vestida com a camisa do Flamengo e acompanhou a partida não da tribuna de honra, mas de uma área reservada totalmente envidraçada.

Quem também por lá esteve foi a ministra do Esporte, Ana Moser, que acompanhou atentamente toda a partida ao lado de Janja. O interventor na Segurança do DF, Ricardo Cappelli, e a governadora em exercício Celina Leão marcaram presença, assim como as filhas do saudoso rei Pelé, Kely e Flávia Nascimento, que vieram a convite da CBF assistir ao jogo da Supercopa que prestou uma homenagem especial ao pai, o rei Pelé, falecido em dezembro.

Ainda na disputa do Flamengo com o Palmeiras, que venceu, o ator Leandro Hassum esteve presente. Tentou ficar incógnito, mas foi reconhecido pelos fãs e aí virou aquela animação. O momento de emoção foi o início, com crianças pacientes do Hospital da Criança de Brasília (HCB) escoltando os jogadores até o campo. Um dia inesquecível para os pequenos que estão em tratamento contra o câncer e outras doenças raras.

O comportamento do público mereceu agradecimentos especiais da Arena BRB aos torcedores. Também voltados para as forças de segurança da capital. Polícia, corpo de bombeiros e a população do DF contribuíram para o espetáculo apresentado dentro e fora do campo, sem nenhum caso de violência ou de brigas, confirmando a vocação pacífica da nossa cidade para eventos esportivos, culturais e também empresariais.

COM A REALEZA

O Palácio Real de Madri, na Espanha, foi cenário de um grande evento diplomático na semana que passou. O rei Felipe VI e a rainha Letizia foram anfitriões de um encontro de gala para embaixadores e secretários de cerca de 126 países, cumprimentando todos. Entre os convidados da cerimônia seguida de jantar estava o embaixador do Brasil na Espanha, Orlando Leite Ribeiro.

ENCONTRO

Após participar da reunião com governadores de todos os estados do Brasil e do Distrito Federal com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na última sexta-feira, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, se encontrou na sequência com o ministro Edson Fachin, no Supremo Tribunal Federal. Participou do encontro a procuradora-geral de Justiça, Luciana Andrade.

SEM…

Uma arquiteta de Brasília bastante conhecida passou por uma situação extremamente desagradável com um fotógrafo da cidade. Ao contratá-lo para registrar o seu ambiente na última edição da Casa Cor Brasília, de acordo com ela, na hora de entregar as fotos, o rapazinho disse que só entregaria se ela pagasse quatro vezes mais que o valor combinado, senão apagaria o material.

…COMENTÁRIOS

A profissional da arquitetura, pessoa muito séria e respeitada na capital pelo seu trabalho e postura, sempre muito correta, não aceitou a “chantagem” do fotógrafo. Como não tinha contrato assinado com ele, acabou ficando sem as fotos e perplexa com a atitude do rapaz que já teve problemas também com uma estilista de Brasília. Fatos lamentáveis.

LAZER E TRABALHO

Leonardo Carvalho e as filhas Lana e Laís viajam para Dubai

O empresário e expert em moda masculina Leonardo Carvalho, famoso por vestir poderosos como ex-presidentes da República, ministros do STF, ministros de Estado e parlamentares, está afivelando as malas para temporada de férias. Ele faz pausa, mas se atualizando em sua área de atuação. O destino escolhido é a cidade de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Na companhia das filhas Lana e Laís Carvalho, Leonardo aproveita a viagem para fazer um estudo de mercado na concorrida Bottega Dalmut – Maison de Alfaiataria, conhecida no mundo da alfaiataria por atender celebridades, magnatas árabes e grandes jogadores da liga europeia de futebol. A visita terá direito a um encontro com o dono do espaço e marca, Leonida Ferrarese.

“Quero buscar cada vez mais conhecimento para trazer o que há de melhor no mundo da alfaiataria para Brasília”, disse Leonardo, que antes de viajar finaliza a produção para inúmeros parlamentares que tomam posse no Congresso, no dia 1º. Em Dubai, além das pesquisas que fará in loco, ele aproveitará para descansar devidamente acomodado no luxuoso Hotel Armani.

VISITA OFICIAL

Em visita ao Brasil hoje, com uma uma agenda intensa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o primeiro-ministro alemão Olaf Scholz será recebido no Palácio do Planalto. Pela noite, ele será recepcionado com jantar no Itamaraty. O encontro aprofunda a retomada das relações entre Brasil e Alemanha, com o aumento do diálogo diplomático.

CONFETE

Teve carnaval cult em São Paulo no sábado, com a 3ª edição do Carnaval Dá Manchete, no Cine Clube Cortina Bar, no centro da capital paulista. O evento fez alusão às épicas coberturas de carnaval das extintas revista e TV Manchete com pitadas de humor. Lembrando os bailes gays, com nomes famosos e cenário da Revista Manchete.

FOLIA JBR

No clima do carnaval, a coluna Marcelo Chaves dará a cobertura especial do carnaval 2023 na edição impressa, no portal e nas redes sociais. Estaremos de olhos nos famosos e nos brasilienses que passarão o carnaval e marcarão presença nas festas, blocos e camarotes mais concorridos dos carnavais de Brasília, Rio, Salvador e São Paulo.

Dia especial para a publicitária e influenciadora digital Isabella Lim, que comemora mais um ano de vida entre amigas com encontro na casa dos pais, os empresários Soninha e In Loon Lim, no Lago Sul

NA TELONA

Em meio à pandemia, o ator brasiliense Bernardo Felinto e os colegas Rebeca Reis, Kleber Macedo e Mateus Ferrari deram vida ao curta-metragem Redenção, produção que tem como tema a história conflituosa entre dois irmãos. A produção terá pré-estreia e sessão única na quinta-feira (2), às 20h, no Liberty Mall, com entrada franca.

SEREIA…

O Bloco da Sereia Sem Pé já tem data para sair em Brasília. Com músicas de Rihanna, Britney Spears, Beyoncé e Lana Del Rey em arranjos com ritmos de carnaval, o bloquinho faz ensaio no dia 1º de fevereiro, na Cervejaria Corina. Já no dia 5, se apresenta com o bloco Cafuçu do Cerrado, no Eixo Cultural Ibero- Americano, no Eixo Monumental.

…SEM PÉ

Criado em 2019 pelas multi artistas Eli Moura e Karine Cruvinel, o bloco tem o objetivo, além de animar o público, retratar e homenagear mulheres e levantar as bandeiras da paz, da igualdade, da acessibilidade e do respeito às minorias. O Sereia Sem Pé realizou sua primeira edição em 2020, antes do início da pandemia de covid-19.

NA FILA

Ex-ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira já chegou da temporada de férias que passou entre o Rio e Miami com a namorada Flávia, que atua no segmento de exportações. No último sábado, Ciro teve que enfrentar fila e aguardar uma mesa em um restaurante estrelado da capital para almoçar. Movimentação grande por conta dos turistas que estavam em Brasília para assistir ao jogo do Flamengo com o Palmeiras. Ciro, diga-se de passagem, está reassumindo seu mandato como senador pelo estado do Piauí. Ele cumprirá mais quatros anos.

SERPENTINA

Quem apostou que a ministra da Cultura, Margareth Menezes, seria ausência sentida no carnaval se enganou. Ela estará presente em várias festas pelo Brasil. Entre os eventos que marcará presença, Margareth será a convidada de honra para a abertura dos festejos carnavalescos de Recife e para assistir ao desfile do Galo da Madrugada.

ECONOMIA

A importância da realização de grandes eventos na cidade para economia do DF foi mais uma vez confirmada com o jogo da Supercopa. Hotéis, shoppings, bares e restaurantes ficaram com capacidade máxima no fim de semana, em especial no sábado. Eram os torcedores dos times que jogaram, movimentando a economia da capital.

Fotos: César Rebouças, Arquivo Pessoal e Reprodução Twitter