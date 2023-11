Presidente do STF, Luis Roberto Barroso, visita favela em São Paulo

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luis Roberto Barroso, esteve ontem na cidade de São Paulo para um compromisso especial. Ao lado da juíza federal, professora e conselheira nacional de Justiça, Adriana Cruz, e do economista Jânio Quadros Neto, o ministro visitou a Favela dos Sonhos em Poá, na capital paulista, onde conheceu de perto detalhes da ONG Gerando Falcões, de Edu Lyra.

A ONG é voltada à promoção social de crianças e adolescentes através do esporte e da cultura, capacitando jovens e adultos profissionalmente. Durante o encontro com Edu Lyra e a visita que fez à comunidade, o presidente do STF disse que as políticas sociais, como a Bolsa Família, são essenciais para o desenvolvimento social e que o Brasil precisa de mais investimentos em habitação e saneamento básico.

Fotos: Arquivo Pessoal