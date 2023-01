Presidente de Portugal e rei da Espanha se encantam com cardápio brasileiro

O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, que em passagem por Brasília aproveitou para dar uma nadadinha básica no Lago Paranoá, teve um encontro privado com o rei da Espanha Filipe VI na cidade. Ele recebeu o monarca para um almoço no hotel em que estava hospedado, o Brasília Palace. Na tarde, os dois chefes de Estado conversaram sobre assuntos ligados à política. Eles estavam na capital para a posse do presidente Lula e de seu vice Geraldo Alckmin.

No cardápio, o presidente português pediu iguarias típicas do Brasil. Entre as delícias brasileiras servidas estavam a casquinha de siri como entrada, a moqueca de peixe de água doce e a picanha brasileira como pratos principais, e a compota de caju na sobremesa, além de outros pratos. Ao final, ele e o rei espanhol gostaram tanto do almoço que Marcelo Rebelo de Sousa fez questão de cumprimentar pessoalmente o chef Geraldo Costa e conhecer de perto a cozinha do hotel.

PAI

Em seu discurso no dia 1º, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, onde deu posse ao seu secretariado, o governador Ibaneis Rocha além de elogiar e agradecer o apoio recebido da esposa, a primeira-dama Mayara Noronha, fez uma brincadeira afirmando que gostaria de ser pai novamente no ano se inicia, sendo bastante aplaudido na ocasião.

COISAS…

Como diz uma amiga jornalista, “me engana que eu gosto”. Com o início do governo Lula, figuras de Brasília que até há pouco tempo eram bolsonaristas convictas com direito a variedade de posts nas redes sociais de críticas a Lula e com demonstrações de proximidade com o clã Bolsonaro, agora, “milagrosamente” estão querendo aparentar que sempre foram lulistas.

…DE BRASÍLIA

Pois é. Os posts anteriores foram devidamente apagados, e agora as curtidas nas redes sociais foram direcionadas para novos personagens, integrantes da família do presidente Lula. Pessoas ligadas ao PT, que até há pouco tempo estavam na geladeira, viraram destinatários de curtidas e de mensagens carinhosas, estilo melhores amigos de infância.

O casal de advogados Raul e Ana Paula Lycurgo recebeu para uma festa fina de réveillon no Setor de Mansões Dom Bosco

DO ALVORADA…

Em sua chegada ao coquetel de posse no Itamaraty, o presidente Lula foi questionado, à distância, ao subir as famosas escadas de Oscar Niemeyer, pela jornalista Fabiana Ceyhan, que pediu: “Presidente, tire o cercadinho”. Lula, ao ouvir a frase, se virou para trás e disse: “Vou tirar o cercadinho”, fazendo referência ao famoso cercadinho do Palácio da Alvorada.

…AO PLANALTO

O interessante é que já na manhã de ontem, dia 2, os jornalistas podiam circular em algumas áreas antes restritas pelo governo Bolsonaro no Palácio do Planalto. Ao que tudo indica, o tratamento dado aos jornalistas e profissionais da comunicação já começa a ser outro. Tudo com respeito pelo trabalho de quem leva informação para a população brasileira.

A secretária de Justiça e Cidadania do DF e presidente do MDB Mulher, Marcela Passamani, diz que pretende tornar a Justiça mais acessível para pessoas carente

PRESTÍGIO

A posse do novo ministro da Justiça, Flávio Dino, foi prestigiada. Os presidentes do STF, Rosa Weber, do STJ, Maria Thereza de Assis Moura, e da OAB, José Alberto Simonetti, estavam presentes, além do governador Ibaneis Rocha. Foram 1.500 convidados na cerimônia no Palácio da Justiça. O ministro prometeu um ministério de paz e de pacificação.

ANO-NOVO

O ex-ministro, ex-senador e ex-governador do Piauí, Hugo Napoleão, passou o réveillon em Brasília. Ao contrário de anos anteriores, quando passava a data viajando com a esposa Leda, este ano ele passou a virada do ano no Rubaiyat Brasília. Quem também escolheu o local para romper o ano foi o chef Gracco Magalhães, em uma mesa na companhia de amigos.

Fotos: Arquivo Pessoal e Marcelo Chaves