Premiação do Top of Mind repercute na capital

PELO DF

Depois da galeria Estação do Metrô, a exposição Água é Vida, promovida pela Embaixada dos Países Baixos em Brasília seguiu para o Complexo Cultural de Planaltina, onde fica até o dia 21 de novembro. De lá a mostra segue para o Complexo Cultural de Samambaia.

SESSENTA…

O empresário Nadim Haddad ganhará uma festa que promete ser inesquecível em comemoração ao seu aniversário, no dia 25 de novembro. Dona de extremo bom gosto, a esposa do aniversariante, a também empresária Mônica Haddad, será a anfitriã da noite.

…ANOS

Na ocasião, serão comemorados em grande estilo os 60 anos do aniversariante, que receberá ao lado da esposa, na residência da família, no Setor de Mansões Dom Bosco. Evento que promete reunir nomes de peso dos circuitos empresarial, social e político da capital.

É NATAL

Nesta quinta-feira (9), o Casapark abre as comemorações de fim de ano com a inauguração da instalação de Natal O Carpinteiro, criada pelo artista visual Christus Nóbrega. No mesmo dia, serão inauguradas as Vitrines Decoradas do mall criadas por arquitetos e designers.

LUTO

A coluna se solidariza com a amiga Fátima de Castro pela perda do marido Reginaldo Oscar de Castro, advogado renomado e ex-presidente da OAB-Brasil. O velório ocorreu ontem, no Conselho Federal da OAB. A cerimônia de cremação foi reservada apenas para os familiares.

Foto: César Rebouças