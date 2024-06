A Porsche Center Brasília promoveu uma noite especial na estreia do filme Bad Boys 4 – Até o Fim. Os convidados participaram de uma recepção exclusiva no lounge do Shopping Iguatemi, onde esteve exposto um Porsche 911 Carrera S da Eurobike, gestora do Porsche Center Brasília. Um dos destaques do filme são as cenas com um Porsche 911 Turbo S. O evento em Brasília contou com a presença de Juliana Sabino (foto), embaixadora do Women In Porsche Brasil.

Foto: Arquivo Pessoal