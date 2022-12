Posse, livro, gratidão, carnaval e Natal do Bem entre os destaques da coluna

LIVRO

O advogado Rafael Ferraresi Cavalcante lançará na próxima segunda-feira (12), às 19h, o livro Recurso de Revista e a Razoável Duração do Processo. A noite de autógrafos ocorrerá no átrio do edifício sede da OAB-DF. A data foi escolhida especialmente por ser o dia do aniversário do autor da obra.

NOVIDADE

O sábado, dia 10, será especial para as empresárias Márcia Matos e Janaína Ortiga. Na ocasião, a Tecnótica e a Ortiga lançam juntas uma collab que promete repercutir. O objetivo principal do lançamento é convidar o público a enxergar o próximo e a mostrar a importância de ser visto.

GRATIDÃO

O nosso obrigado desta quarta-feira segue para o deputado federal Átila Lins, a esposa Rita, e os filhos, pelos brinquedos doados para a campanha solidária de Natal do Jornal de Brasília. A ação promovida pelo JBr do Bem busca auxiliar crianças carentes residentes no DF e no Entorno.

SOLIDÁRIOS

Agradecimentos também para o médico Rogério Ranulfo e o arquiteto Henrique Bezerra, que doaram brinquedos para ação solidária realizada pelo Jornal de Brasília. Falando em Rogério e Henrique, eles recebem convidados, no dia 19, para um jantar natalino na casa do casal localizada no Lago Sul.

CARNAVAL

Após um hiato de dois anos por conta da pandemia, o Copacabana Palace, que completa 100 anos em 2023, retomará no próximo Carnaval o seu famoso baile carnavalesco. Será no dia 18 de fevereiro, trazendo o tema O Túnel do Tempo. A direção artística será de Gustavo Barchilon e a cenografia de Daniel Cruz.

NATAL…

O Brasil hoje está na 80ª posição no ranking internacional de fome, segundo dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas, o que significa que mais de 118 milhões de pessoas passam por algum grau de insegurança alimentar no país. Pensando nessa realidade, a Ancar Ivanhoe, empreendedora…

…DO BEM

…do Conjunto Nacional, firma parceria com a ONG Ação Cidadania. A meta é arrecadar 177 toneladas de alimentos não-perecíveis para a campanha Natal Sem Fome, alcançando 11 milhões de pessoas. As doações em dinheiro podem ser realizadas online, e as físicas, em alimentos, no 1º piso do shopping.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CAUSAS

Em missão no estado do Maranhão, delegações da ONU Mulheres e da Embaixada da Noruega estão reforçando o diálogo sobre a importância da governança para a garantia dos direitos das mulheres indígenas e quilombolas. A agenda foi construída em torno do monitoramento de um projeto sobre as causas em destaque.

Foto: César Rebouças