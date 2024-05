Pioneira Cosete Ramos comanda projeto Educação para a Felicidade

Filha do saudoso deputado federal Ruy Ramos e com história aplaudida no segmento da educação, a pioneira Cosete Ramos (foto), idealizadora e presidente do movimento Brasília Capital da Felicidade recebeu em seu apartamento da Asa Sul, Henrique Ziller, controlador-geral do Estado de Goiás, para um café da manhã. No bate-papo, foi definida uma parceria para a realização do projeto Educação para a Felicidade.

A iniciativa utilizará a tecnologia da pesquisa Felicidade Interna Bruta, realizada em 707 escolas públicas goianas. O encontro especial também teve a participação de Eduardo Rui, filho de Cosete. A pioneira é a idealizadora do 1º Encontro Internacional em Brasília: Congresso da Felicidade, que ocorrerá em 15 de agosto, com realização do Instituto de Produção Socioeducativo e Cultural Brasileiro (IPCB).

Foto: Arquivo Pessoal