Piercing day, Top of Mind, raridades e diversidade entre os destaques da coluna

Finalmente chegou o grande dia do Top of Mind, uma das maiores premiações do Centro-Oeste, promovida pelo Jornal de Brasília. O evento no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB) contará com a presença das maiores empresas e marcas da capital federal, além de uma grande atração musical nacional.

Brasília receberá uma masterclass sob o tema Impactos Socioambientais dos Projetos de Infraestrutura, no dia 23 deste mês, com a participação do ministro Sérgio Kukina, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O evento acontecerá no auditório do Condomínio ÍON, localizado na Asa Norte, a partir das 18h30, para convidados.

A materclass é uma iniciativa liderada pelos advogados e professores Luis Henrique Madalena, Bernardo Strobel Guimarães e Ingo Wolfgang Sarlet. Os interessados em participar do encontro, que promete ser concorrido, devem entrar em contato pelo telefone (41) 99596-9390, para confirmar a presença até o dia 21 de novembro.

Nos dias 10 e 11 de novembro, a capital recebe o 14º Encontro de Colecionadores em Brasília. Serão exibidos e vendidos itens colecionáveis raros desde a época do império até à atualidade. O maior encontro de colecionismo do Centro-Oeste terá entrada gratuita e acontecerá nos salões do Windsor Plaza Brasília Hotel.

O 31º MixBrasil, maior festival LGBTQIA+ da América Latina, que começa no dia 9 e segue até o dia 19 de novembro com entrada gratuita, em São Paulo, acaba de divulgar a programação. O público poderá conferir 119 filmes de 35 países e de 13 estados brasileiros e espetáculos teatrais transmídia de Taiwan, França e Brasil.

A Secretaria de Turismo do Distrito Federal (Setur/DF) assinou um Termo de Cooperação Técnica com o Sebrae/DF durante a 3ª edição do Prêmio Brasília de Artesanato, com o objetivo de fomentar e valorizar o artesanato local. O Termo de Cooperação visa à estruturação e fortalecimento de 4 eixos fundamentais.

São eles: Políticas Públicas, Governança, Diferenciação do Mercado e Acesso ao Mercado. A parceria é uma das iniciativas da Secretaria de Turismo com o apoio do Governo do Distrito Federal para inserir o artesanato de Brasília no mercado nacional e também internacional, dando o merecido destaque que os assuntos merecem.

O Pontão do Lago Sul, que já está sendo decorado para o Natal, será o cenário da 8ª edição do Casamento Comunitário, promovido pela Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF) . A cerimônia, marcada para o dia 3 de dezembro, terá a participação de cerca de 50 casais da capital federal.

