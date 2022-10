Pia batismal, leitura solidária, saudade e luto entre os destaques do dia

A Igrejinha Nossa Senhora de Fátima, na Asa Sul, foi o local escolhido pelo casal de empresários Daniel Cambraia e Rejane Machado para o batizado da filha Lara. Logo após a celebração, que contou com a presença apenas dos familiares do bebê, todos foram recebidos para um brunch, a residência dos pais, em Brasília.

O empresário Daniel Cambraia com a esposa Rejane Machado no batizado da filha Lara na Igrejinha Nossa Senhora de Fátima

LUTO

A coluna se solidariza com a amiga arquiteta Caroline Collor, esposa do ex-presidente e atual senador por Alagoas, Fernando Collor, pelo falecimento de seu pai Jacintho Gilson de Mendonça Castro Medeiros. O velório e o sepultamento ocorreram em Maceió, ontem, no cemitério Campo Santo Parque das Flores.

SACA-ROLHA

Fomentar o consumo do vinho italiano e fortalecer as relações comerciais e de amizade entre a Itália e o Brasil. Estes são os objetivos da edição 2022 do Vini d’Italia – Salão do Vinho Italiano no Brasil, idealizado pela Embaixada da Itália no Brasil e com a curadoria de Sueli Maestri, nos próximos dias 17 e 19 deste mês.

BODAS

A banda Jota Quest desembarca em Brasília para um show especial este mês. O grupo traz o encontro da turnê comemorativa de seus 25 anos de carreira, batizada de JOTA 25 – De Volta ao Novo. A apresentação, que promete reunir um público grande e variado está agendada para ocorrer no dia 22, na

Arena Nilson Nelson.

PETISCO

O Gran Bier, um dos bares e restaurantes mais tradicionais da cidade, foi o vencedor do Petisqueiros, festival de petiscos realizado pelo Pontão do Lago Sul, com 10 casas do complexo. A casa comandada pelos empresários Ivone e Antonio Carvalho ficou entre as três eleitas pelo júri técnico para serem votadas pelo público.

LEITURA…

A ONG Amigos da Vida inaugura nesta sexta-feira, 14, às 10h, a primeira unidade do projeto Bibliotecas Renato Russo. A iniciativa incentiva a leitura e promove a defesa dos direitos humanos ao mesmo tempo em que homenageia o cantor Renato Russo, fundador da banda Legião Urbana e falecido por complicações da AIDS em 1996.

…SOLIDÁRIA

O novo espaço fica na Escola Classe 01 do Guará. A inauguração terá a presença da mãe do cantor, dona Carminha Manfredini, e da irmã de Renato, Carmem Tereza Manfredini. Será um dia de homenagem ao artista, de doces lembranças, e com a apresentação da banda Vento Solares, tocando clássicos da Legião Urbana.

BINGO

Mais uma ação solidária dentro do Outubro Rosa. A presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer, Maria Thereza Falcão, promove com a ajuda de patronesses mais uma edição do bingo beneficente da instituição. Será no próximo dia 18, na Casa Cor Brasília, que está sendo realizada no Estádio Nacional Mané Garrincha.

SAUDADE

Está marcada para hoje, às 18h30, na Paróquia São Pedro de Alcântara, no Lago Sul, a missa de sétimo dia de dona Benedita Bezerra Feitosa, que nos deixou na semana que passou aos 97 anos, em Fortaleza, onde morava. Filha dedicada e exemplar, Solange Ferrer, que mora em Brasília, está cuidando dos detalhes da missa da mãe.

Fotos: Arquivo Pessoal