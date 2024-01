Personagens de destaque de Brasília dizem o que esperam de 2024

POST PATROCINADO

Na segunda semana de 2024, ano que começa em clima de otimismo para boa parte dos brasileiros, fomos ouvir de personagens de destaque de Brasília, das mais variadas áreas de atuação, o que eles esperam e desejam para o novo ano que acaba de iniciar. Em tempos de lamentáveis guerras ocorrendo pelo mundo, também ouvimos deles qual é a importância de se trabalhar em favor da paz entre as nações.

NA ESPERANÇA DE DIAS MELHORES

Matriarca de uma família bastante unida, a empresária Sheila Machado, ao contrário de anos anteriores quando passou a virada de ano viajando com o marido Márcio e os filhos, este ano passou em Brasília. O Réveillon foi ao lado das netas Carolina e Angelina e da filha, a também empresária Fernanda Machado, que junto com os irmãos Marcelo e Márcio Júnior comanda o grupo de concessionárias de automóveis Smaff.

“A esperança de dias melhores ninguém nos tira. E com certeza 2024 será um bom ano. Pedimos a Deus que 2024 seja de muita determinação, paciência e coragem para continuar trabalhando com afinco em todos os projetos que estão por vir”, disse Sheila. A filha Fernanda, complementou: “Temos de trabalhar pela paz no mundo. Não olhar para os lados e seguir em direção do que são nossos valores e objetivos.”

MENOS DESIGUALDADES NO MUNDO

Advogado e filantropo Estenio Campelo, como faz tradicionalmente no período de fim de ano, seguiu com a esposa, a educadora Ana Cristina Campelo, e o filho João Gabriel, para o estado do Ceará. A entrada do novo ano dos Campelo foi no apartamento da família em um condomínio de luxo, no litoral cearense, próximo ao parque aquático Beach Park.

“Esperamos que 2024 seja repleto de paz e felicidade e mais amor entre as pessoas. Que haja menos desigualdades na face da Terra. E, o mais importante, que haja intenções de se apaziguar a guerra no Oriente Médio, que está ceifando a vida de muitos inocentes. Que venha em 2024, e sempre, a paz no mundo para que todas as nações vivam em harmonia”, desejou o renomado advogado.

UM ANO DE RENOVAÇÃO

A advogada tributarista e filantropa Vera Carla Silveira deu uma pausa na agenda de trabalho para entrar em 2024 ao lado do marido, o desembargador aposentado Eustáquio Silveira, dos filhos e de amigos na casa da família na Flórida, nos Estados Unidos. “Passamos a virada comungando desejos comuns, brindando a vida que Deus nos vem preservando e as dádivas que ele nos vem permitindo”, afirmou Vera Carla.

Para a conceituada advogada, 2024 há de ser um ano de renovação e de aglutinação. “Experimentamos, em 2023, momentos de divisão, que sabemos ser fruto do amadurecimento dialético, mas que, certamente, evoluirão para uma realidade construtiva para toda a nossa sociedade. No contexto atual, agradecemos à Deus vivermos em um ambiente de relativa paz, sem deixar de rogar a misericórdia dele para todos aqueles que sofrem com a guerra frontal.”

SOLIDARIEDADE EM FOCO

Cirurgião plástico César Daher passou o Réveillon em família, ao lado da esposa, a médica dermatologista Darleny Daher, e dos filhos Fernando César e Carlos César, de 4 e 7 anos. “Passamos em uma propriedade no interior de Goiás, em um lugar que sempre nos reunimos para descansar e aproveitar a natureza. Esperamos um 2024 incrível, de muitas realizações e de crescimento, principalmente espiritual”, desejou.

Para César e a esposa, em tempos de guerra, os valores da paz precisam ser passados de maneira mais eficaz. “Precisamos comungar da paz e dos valores que agregam. Aprender a conviver com o diferente e ensinar as novas gerações a respeitar o próximo”, destaca o cirurgião plástico que também chama atenção para a caridade. “Que todos estejam voltados a ajudar os mais necessitados”, ressaltou.

UM FUTURO MELHOR PARA OS FILHOS

O advogado Paulo Victor Freire e a fisioterapeuta Jessica Freire passaram juntos uma das primeiras passagens de ano dos filhos Nicholas e Stella. Virada com sentimento de uma família que começa a se formar unida. Passamos todos reunidos na Praia do Forte, na Bahia, com um sentimento de esperança e de um mundo melhor não só para a gente mas também para os nossos filhos, recém-chegados a este mundo tão conturbado.

Para o ano que há pouco começou o casal tem em mente quatro palavras: paz, saúde, prosperidade e família. Desejos que integram a lista de pedidos da maioria dos brasileiros. “Mas o que mais queremos no mundo é a tão sonhada paz. Com paz somos capazes de tudo, mas a guerra e suas consequências são capazes de anular tudo. Então desejamos e queremos paz para o Brasil, com a sua violência urbana, e para o mundo com as guerras.”

TRANSMITIR OS VALORES DA PAZ

Encerrar 2023 em paz e dar as boas-vindas a 2024 de maneira leve e descontraída. Assim foi a passagem de ano da médica oftalmologista Clarice Lagares e do médico anestesista Jáder Lagares junto com os filhos Olivia e Lucas. “Gostamos da mística que envolve esse início de ano, por ser um momento em que estamos mais disponíveis em dar o melhor de nós e ainda há uma expectativa para que coisas boas aconteçam”, revelou o casal.

“Em tempos de guerra e conflitos, os valores da paz e da cooperação precisam ser passados de maneira mais eficaz”, entende Jáder. “É importante promover a compreensão, o diálogo e a empatia entre as pessoas, independentemente das diferenças que possam existir. A educação para a paz e a resolução pacífica de conflitos desempenham um papel fundamental nesse sentido. Temos que redobrar os esforços para transmitir os valores da paz.”

PELA PAZ MUNDIAL

O Réveillon do advogado e ex-diplomata Luiz Afonso Costa de Medeiros foi como ele mesmo costuma dizer: “at home”. Na presença da esposa Clarice e da filha Catarina, apreciando os fogos de Brasília. “Nunca é demais pedir, esperar e desejar saúde e paz. Um mantra que deve ser recitado todos os dias. Ter fé e esperança, sem esquecer que o maior propósito da vida é deixar um legado de benquerença, por nossas ações e exemplos.”

“A guerra é reiteradamente um colapso civilizacional, uma espécie de falência do ser humano em todas as suas dimensões que, por vezes, perde até mesmo sua própria humanidade. Temos vivenciado verdadeiros choques de civilizações, em conflitos pautados por identidades culturais e religiosas, como previu Samuel Huntington. Então devemos trabalhar incansavelmente para que a paz seja alcançada no mundo”, disse ele.

Fotos: César Rebouças