Pequena pausa, premiação relevante e triste adeus entre os destaques da coluna

Após marcarem presença no jantar de gala da BrazilFoundation em São Paulo, o empresário Manoel Vicente Pereira Neto e a esposa Bruna Kehrnvald (foto) se preparam para passar o Natal com familiares e o Réveillon em Porto de Galinhas, no resort que a família possui no estado de Pernambuco. De lá, o casal segue para o Caribe com os filhos, onde aproveitarão as férias.

Falando no empresário goiano, que possui laços com Brasília, ele está realizando um talentoso trabalho à frente do GAV Resorts, um dos empreendimentos de sua família. Recentemente, o grupo inaugurou um resort de luxo em Pirenópolis, Goiás. Para 2026, retornando das férias com as energias recarregadas, Manoel Vicente planeja novidades no segmento.

PREMIAÇÃO…

O Sindicato dos Médicos do Distrito Federal (SindMédico-DF) recebe hoje, no Grand Mercure, o Prêmio Nacional Justiça em Foco 2025, uma das mais relevantes distinções do Brasil. A premiação é destinada a instituições que se destacam na defesa dos direitos dos profissionais de saúde e na proteção de ambientes de trabalho seguros e dignos.

…RELEVANTE

A honraria destaca o trabalho contínuo do sindicato na orientação dos médicos, na denúncia de abusos e na cobrança permanente por políticas eficazes de prevenção ao assédio moral e ao adoecimento laboral. O SindMédico-DF é reconhecido nacionalmente por sua atuação na luta contra práticas abusivas e na defesa de condições adequadas de trabalho.

TRISTE…

A coluna se solidariza com os familiares da empresária mineira Adriene Câmara, que nos deixou no último fim de semana. Talentosa empreendedora, integrante de família dona de indústria de peças de mármore e da Bath & Co, a mais tradicional loja de banho de Belo Horizonte e que funcionou por anos em Brasília, Adriene deixa marido, quatro filhos e dois netos.

…ADEUS

Adriene Câmara travou uma dura batalha contra um câncer. Ela foi uma empresária forte em Minas Gerais. Foi casada durante 22 anos com o empresário Eduardo de Lima Fernandes. A sua partida gerou grande comoção em Belo Horizonte. “Era uma amiga que deixa marcas de saudade e de amor em minha vida”, disse consternada a amiga Anna Paola Pimenta da Veiga.

VIVA…

O STF foi palco de homenagem ao grandioso arquiteto Oscar Niemeyer com a exposição Niemeyer Solidário – Da Obra do Berço à Justiça Global. A mostra foi aberta ontem reunindo nomes de destaque do cenário jurídico, cultural e político para a abertura da exposição no Museu Ministro Sepúlveda Pertence, no Supremo Tribunal Federal.

…NIEMEYER

Com curadoria do arquiteto e urbanista Paulo Niemeyer Makhohl, bisneto do mestre, a mostra, em cartaz até o dia 19, celebra os 118 anos de Oscar Niemeyer e revisita sua trajetória humanista — da Obra do berço às grandes obras do Judiciário brasileiro e da ONU. Várias autoridades marcaram presença na noite que contou com coquetel do chef Pedro Moreira.