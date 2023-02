Pelo Rio, golpe no celular, mulheres e coração do futuro na coluna do dia

GOLPE…

Uma empresária querida da cidade foi vítima de um golpe pelo celular. Ao ser avisada por mensagem de que uma compra teria sido feita com seu cartão e não aprovada, ela ligou de volta ao número sugerido. Do outro lado da linha, uma telefonista idêntica àquelas de telemarketing, com musiquinhas e tudo mais, pediu dados do cartão da vítima.

…NO CELULAR

Ela acreditou se tratar da telefonista do banco e de seu cartão de crédito. Moral da história? Os criminosos fizeram inúmeras transferências por PIX e saques. Um prejuízo de mais de R$ 100 mil. O banco, procurado posteriormente pela cliente, disse que nada tinha a ver com o golpe e que não assumiria a responsabilidade. O caso acabou parando na Justiça.

MELODIA

Mais uma vez, a Fazenda Churrascada Brasília abre as portas para receber um ícone do sertanejo. Depois de um jantar especial com César Menotti e Fabiano, é a vez da dupla Gian & Giovani se apresentar na casa na próxima quinta-feira, dia 2. Além de relembrar sucessos que marcaram a carreira dos artistas, o público poderá desfrutar de um cardápio especial.

MULHERES

A empresária Elaine Catta Preta (foto) será a anfitriã na data em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, em 8 de março, no Lago Sul. Ela receberá convidadas em sua multimarcas Holy para anunciar uma parceria com a marca Tânia Bulhões, famosa no Brasil pelos produtos de perfumaria para a pele, casa e louças finas. O coquetel também homenageará o público feminino pelo seu dia. O Federal Buffet, do banqueteiro Emerson Borges, cuidará do cardápio da tarde e o DJ Filipe Alencar das pick ups.

CORAÇÃO…

Uma equipe de pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) conseguiu realizar um feito inédito, a impressão em 3D de um modelo exato de um coração humano. O estudo foi publicado pela revista científica Science Robotics. Os pesquisadores utilizaram exames de imagem para mapear um modelo tridimensional do órgão e replicá-lo…

…DO FUTURO

…com exatidão em uma impressora 3D utilizando um polímero. O modelo era capaz, inclusive, de simular os batimentos cardíacos. De acordo com o cardiologista Roberto Yano, o novo procedimento pode revolucionar os tratamentos de doenças cardíacas e aumentar exponencialmente o arsenal terapêutico, crescendo a expectativa de vida dos pacientes.

VACINAÇÃO

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a primeira-dama Janja, o vice-presidente Geraldo Alckmin e a ministra da Saúde, Nísia Trindade, causaram um burburinho ontem no Centro de Saúde Nº 1 do Guará. Os quatro lá estiveram para lançar o Movimento Nacional pela Vacinação. Lula tomou a vacina bivalente contra a covid-19 aplicada por Alckmin, que é médico.

A atriz, escritora e palestrante Kristhel Byancco será homenageada no dia 1º com o Troféu JK, no Rio de Janeiro

ARQUITETURA

Brasília recebe pela primeira vez, no próximo dia 9, o Ginger Hub: Edição Brasília 2023. O evento será totalmente voltado para os profissionais da arquitetura e do design de interiores e promete reunir especialistas renomados do mercado que compartilharão experiências em talks. Os encontros serão realizados das 8h às 19h, no Royal Tulip Brasília Alvorada Hotel.

PARTICIPANTES

Estão confirmados na programação os arquitetos Henrique Steyer, Mauricio Arruda, Guto Requena, Carlos Carvalho, Jaime Portugal, Bel Lobo e Patricia Pomerantzeff. Cada um deles ficará responsável por uma palestra. Os profissionais abordarão temas como impulsionamento do escritório na internet; gestão eficiente e como ser arquiteto em 2023, entre outros temas importantes.

Fotos: Miguel Sá, César Rebouças e Paula Lopes