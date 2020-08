Paula Mourão promove encontro no Palácio do Jaburu para discutir ações solidárias

PUBLICIDADE

Mulher do vice-presidente Hamilton Mourão, Paula Mourão, sempre atuante em projetos sociais, recebeu ontem, no Palácio do Jaburu, cerca de quatro convidadas para um tarde de chá. O encontro, tomando todos os cuidados por conta da pandemia de covid-19, foi para falar de ações filantrópicas.

Na tarde estiveram presentes Tatiana Freitas, Joice Zucco, esposa do deputado gaúcho Luciano Zucco, Carmen Minuzzi e dona Alice Leandro, mãe da anfitriã. O grupo discutiu a possibilidade de uma ação solidária à distância, para o Dia das Crianças, em favor dos pequenos carentes da capital federal e Entorno.

Fotos: Arquivo Pessoal