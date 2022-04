Páscoa solidária, na telinha e novidade na coluna desta sexta-feira

A empresária Jade Rodopoulos tomou a iniciativa de uma ação solidária de Páscoa este ano em Brasília. Com o apoio de amigos, clientes e das empresas Veroni Wine, Augusto César Moncaio Imobiliária, Academia Premier e Nube Café, além do JBr do Bem, ela reuniu doações em forma de cestas básicas e ovos de Páscoa para crianças carentes da creche Monte Sião, de São Sebastião.

Cristiano Rodopoulos com a esposa idealizadora da ação social

Centenas de crianças carentes foram beneficiadas com a ação, tendo a oportunidade de passarem uma Páscoa feliz. Antes da entrega oficial dos donativos, Jade recebeu ao lado do marido, o empresário Cristiano Rodopoulos, os apoiadores da campanha para um fim de tarde regado a deliciosos petiscos, na casa do casal no Lago Sul. A iniciativa que foi sucesso promete ser repetida na Páscoa do próximo ano.

“Estar engajada em ações em favor de famílias carentes da cidade é muito importante. Todos nós precisamos dar o nosso apoio. Cada um fazendo a sua parte, conseguimos amenizar um pouco as necessidades de tantas pessoas. Fazer caridade envolve o uso reto dos bens, da coragem, da humildade e do amor ao próximo”, disse Jade, que ganhou elogios dos amigos.

PÁSCOA

A coluna deseja que nesta Sexta-Feira Santa a paz, a fraternidade, o amor, o respeito e a esperança possam se fazer presentes na vida de todos os brasilienses. E que o domingo de Páscoa possa ser de renascimento e de muita fé. Que os ensinamentos e legado deixados por Jesus Cristo possam cada vez mais trilhar os nossos caminhos e ações.

ENCONTRO

A diretora-geral da Organização Mundial do Comércio, Ngozi Okonjo-Iweala, será recebida pelo ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto Franco França, na próxima segunda-feira, no Palácio Itamaraty. Um dos assuntos da pauta do encontro será a economia e o comércio brasileiros. Na ocasião, haverá bate-papo com a imprensa.

NOVIDADE

O deputado federal Professor Israel Batista lançou esta semana a nova identidade visual de seu mandato, com direito a grid no Instagram (@profisrael), com traços inspirados em Oscar Niemeyer e Athos Bulcão, destacando bandeiras como a educação e o serviço público. Israel trocou, recentemente, de partido, saindo do PV para o PDT.

FESTAS

O sábado terá o clima de festa no Park Way. Os irmãos, o arquiteto Ricardo Azevedo e o empresário Marcos Azevedo, comemoram os seus aniversários com evento tendo o México como tema. Também no sábado, o empresário Paulo Henrique Costa recebe convidados no Hotel Golden Tulip para um almoço de aniversário.

NA TELINHA

Vale a pena conferir nesta sexta-feira (15) o Globo Repórter, na TV Globo. A atração prevista para ir ao ar logo após a novela Pantanal terá Brasília como tema. Prestes a completar 62 anos, a capital de todos os brasileiros será mostrada em diferentes ângulos e situações com destaque para a arquitetura e as belezas naturais da cidade.

B’DAY

A sexta-feira promete ser especial para os amigos aniversariantes do dia: empresária Márcia Cristina Varandas Argello, chef Diego Gebrum, arquiteto Henrique Bezerra, empresária Daniela Silveira, jornalista Álvaro Toledo Leme, empresário Eduardo Guinle, piloto Hélio Fausto, empresário Rodolfo Almeida, arquiteta Karla Amaral e médico Erasmo Tokarski.

Fotos: César Rebouças