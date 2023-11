ParkShopping celebra 40 anos com evento e show

Capital Inicial animou a noite que contou com a presença de autoridades

O ParkShopping celebrou 40 anos em uma noite memorável com convidados que brindaram a história e as lembranças do PKS com Brasília. Cerca de 1.650 pessoas abrilhantaram a festa decorada por Valéria Leão Bittar e embalada pela banda Capital Inicial, que fez um show épico. O fundador da Multiplan, José Isaac Peres, e o presidente da companhia, Eduardo Kaminitz Peres, celebraram o marco com uma lista seleta de convidados.

O governador Ibaneis Rocha e a primeira-dama Mayara Noronha Rocha marcaram presença na noite, além de autoridades dos três poderes da República, empresários locais e nacionais e jornalistas. Ibaneis fez um aplaudido discurso na ocasião. O buffet da festa foi assinado pela Sweet Cake, do chef Celso Jabour, e a lista de convidados teve curadoria de Natália Alckmin. Já os drinques autorais preparados no encontro ficaram por conta do Week Bar.

Para brindar os 40 anos do PKS, diversas ações, como a Promoção de Aniversário, que distribuiu camisetas com ícones de Brasília em collab com a Reserva e o ilustrador Daniel Zukko, foram realizadas neste mês. Durante esta sexta-feira, o PKS brinda com os clientes as quatro décadas com uma Party at the Mall, com apresentação de bandas locais, interferências de artistas da Posers e muito mais para celebrar a data.

Inaugurado em 1983, o ParkShopping é referência na capital do país e conta com um mix diverso e qualificado de marcas, ampla oferta de serviços e excelentes opções de lazer e entretenimento para os brasilienses. Os empreendedores do ParkShopping são Multiplan e Previ, com administração da Multiplan. A Multiplan tem, atualmente, 20 shopping centers em operação e é uma das maiores empresas do setor existentes no Brasil.

Fotos: Cristiano Sérgio