Outubro Rosa, olhar social e solenidade entre os destaques da coluna

Figura respeitada da música, TV e cinema, Zezé Motta (foto) é a madrinha da campanha Outubro Rosa pela Fundação Laço Rosa. A artista subiu ontem ao Corcovado junto com a ONG que tem como missão ajudar pacientes com câncer de mama e seus familiares, para dar início à iluminação do Cristo Redentor de rosa como símbolo da luta.

A cerimônia recebeu convidados e pacientes com câncer de mama, e teve como objetivo principal celebrar a vida e renovar a fé. Em seguida, após a iluminação, a artista participou de um coquetel do evento que ocorreu no hotel Santa Teresa MGallery. “Trata-se de uma causa que merece o apoio incondicional de todos nós”, disse a atriz.

TUDO ROSA

No clima do Outubro Rosa, importante campanha que busca conscientizar a população sobre a importância da prevenção e tratamento do câncer de mama, a coluna Marcelo Chaves estará ao longo do mês de outubro tendo a cor rosa como destaque. Tudo rosa em apoio à causa.

CASÓRIO

Tem casamento poderoso no mês de novembro em Brasília. Maria Victoria Salomão e Eugênio Carvalho Filho, filhos de Márcio e Claudia Salomão e Eugênio e Maria Eliane Carvalho oficializam a união no dia 19 de novembro. A cerimônia e a festa ocorrerão na mansão de Gilberto Salomão, avô da noiva.

FICO A DICA

O portal Metrópoles e a colunista de moda Ilca Maria Estevão promovem hoje e amanhã, o Metrópoles Fashion & Design. O evento com entrada gratuita no Museu Nacional da República contará com um festival de moda e design, repleto de música, performances, arte, gastronomia e rodas de conversa.

Bruno Mello com a amiga Isabella Carpaneda que ganhou festa com parabéns organizado pelo amigo no Lounge One do Iguatemi Brasília

OLHAR…

O fotojornalista Celso Junior participa de um projeto muito especial amanhã. A convite de Renata Oliveira, à frente da IECAP- Agência de Transformação Social, ele levará um pouco do universo da fotografia aos participantes do Se Liga Juventude!, colaborando para o desenvolvimento pessoal…

…SOCIAL

…e profissional de jovens de 13 a 29 anos, participantes de oficinas de fotografia do projeto. Além de proferir a palestra, Celso atuará como curador da exposição que compõe a Vila da Juventude, grande evento de fechamento da ação, marcado para os dias 16 e 17 de novembro no SESC de Taguatinga.

DATA NACIONAL

O Clube Naval de Brasília estará movimentado na noite de hoje com a comemoração da Data Nacional da Coreia do Sul. O embaixador Lim Ki-mo será o anfitrião do evento. Amante da música popular brasileira, em especial de música sertaneja, a grande expectativa é se ele dará uma palhinha no encontro.

FESTIVAL

Figura constante na lista dos melhores resorts do mundo pela revista francesa Condé Nast Travailler, o hotel UXUA em parceria com Charles Piriou estão organizando a 3ª edição do Organic Festival Trancoso, que acontecerá de 6 a 9 com chefs renomados do Brasil para promover o turismo sustentável.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

SOLENIDADE

A Corregedoria da Justiça do DF e dos Territórios promove amanhã, a cerimônia pelo Dia do Juiz de Paz, celebrado em 15 de outubro. A data foi instituída em 2007. O evento acontecerá às 17h, no Auditório Sepúlveda Pertence, e com transmissão ao vivo através do canal do TJDFT no YouTube.

LEGADO

O escritor e cartunista Ziraldo completa 90 anos. E para celebrar a trajetória do artista, chega ao CCBB Brasília a exposição Mundo Zira – Ziraldo Interativo, a partir do dia 12. A entrada é gratuita e possui classificação livre para todos os públicos. Sem dúvida um programa ideal para a família.

Fotos: César Rebouças, Vanessa Castro e Arquivo Pessoal