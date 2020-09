O sim de André Guedes e Monnike Falcão e muito mais na coluna de hoje. Confira!

PUBLICIDADE

O CASAL DE EMPRESÁRIOS ANDRÉ GUEDES E MONNIKE FALCÃO DISSE O ESPERADO SIM NA ÚLTIMA QUINTA-FEIRA, NA CASA DA FAMÍLIA DO NOIVO NO LAGO SUL. O CASAMENTO FOI EM PETIT COMITÉ

Auxílio…

O Ministério do Turismo iniciou os repasses para estados e municípios dos recursos previstos na Lei Aldir Blanc destinados a apoiar o setor cultural durante a pandemia do novo coronavírus. A pasta já encaminhou as ordens de pagamentos para 100 municípios e cinco estados que totalizam R$ 194,2 milhões. A Lei 14.017/2020, mais conhecida…

…cultural

…como Lei Aldir Blanc, sancionada em 29 de junho, prevê o repasse de R$ 3 bilhões, sendo metade destinada aos estados e DF, e a outra metade, aos municípios e Distrito Federal. Os valores serão transferidos do Fundo Nacional da Cultura, administrado pelo Ministério do Turismo, em especial para os fundos estaduais, municipais e distrital de cultura.

Apoio

Os irmãos e cantores Gian e Giovani fizeram uma live em favor de Kyara Lis, na última sexta-feira, no canal oficial da dupla no YouTube. Toda a arrecadação das pessoas que acompanharem a transmissão será doada para o tratamento da criança, que foi diagnosticada com Atrofia Muscular Espinhal (AME). A medicação custa 2,1 milhões de dólares.

Verde que…

A edição de setembro da revista Vogue Brasil acaba de ser lançada e, neste mês, fala de esperança, assim como os outros 25 países onde a revista é publicada, dentro do projeto Vogue Hope. Para a versão brasileira do título, a esperança está na regeneração do meio ambiente da floresta viva, sendo a Amazônia o maior símbolo dessa visão.

…te quero verde

Em um cenário em que os alertas de desmatamento na Amazônia saltaram 34% no período entre agosto de 2019 e julho deste ano, a equipe da publicação foi até o Parque Nacional de Anavilhanas, em Novo Airão, no estado do Amazonas, para ouvir e retratar 12 nomes que defendem ativamente a floresta viva e sua cultura. Vale a pena conferir o trabalho.

B’day

A terça-feira promete ser de comemoração para os aniversariantes do dia: Jaqueline Oliveira, Taiana Miotto, Loyanne Amaral, Taís Miotto Domenici de Morais, Isabella Henrique da Mota e Márcio Lucas. Cumprimentos também para os que contam tempo amanhã: Flávia Lôbo Gonçalves, Julia Faquini, Luciana Ferreira, Diego Salles e Giulia Frazão Cunha.

Cuidados…

Aniversariante do próximo dia 12 e defensor ferrenho dos cuidados extremos por conta da pandemia de covid-19, o nutricionista dos poderosos de Brasília, Clayton Camargos, não fará a tradicional viagem que festeja seu aniversário sempre em algum país mundo afora. Clayton brindará a idade da intimidade do companheiro, o médico…

…redobrados

…Caio Mendonça, e do casal amigo Pedro e Michelle Calmon. Também por conta da pandemia, o lançamento do Calendário Metafísicos, que sempre acontece aos finais do ano, em 2020 será em formato totalmente digital. Para Clayton todos os cuidados são necessários e os bons exemplos são muito bem-vindos nesse difícil período enfrentado.

Novidade

Na contramão da triste crise que se instalou no segmento da gastronomia de Brasília, os empresários Márcia Monteiro, Alexandre Freitas e Anthony Filho fazem o caminho e inverso e investem na capital. No próximo mês eles inauguram o restaurante Xamam, localizado na comercial da 210 Sul. A casa será especializada em carne de porco.

Fotos: Bruno Stuckert e Arquivo Pessoal