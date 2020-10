O novo escritório de advocacia de Larissa Benevides no Lago Sul e muito mais na coluna

PUBLICIDADE

ADVOGADOS DAWINSON BARCELOS, ANA SYLVIA PINTO COELHO, LARISSA BENEVIDES E BRUNO FISCHGOLD NA ABERTURA DO ESCRITÓRIO FISCHGOLD BENEVIDES ADVOGADOS, NO LAGO SUL

Virada

Ao contrário de anos anteriores onde havia uma vasta opção de festas de réveillon, este ano ao que tudo indica, só haverá eventos de virada em menores proporções. Viradas com grande aglomeração de pessoas, não acontecerá de 2020 para 2021. A tendência são encontros em formatos compactos em residências, restaurantes e hotéis.

Só hóspedes

O Brasília Palace confirmou que fará o seu evento de réveillon, mas 100% para hóspedes. Será um jantar com música ao vivo, no salão Athos Bulcão, com organização do manager Saulo Borges. Tudo com segurança e seguindo todas as recomendações da OMS e os cuidados exigidos pelas autoridades por conta da pandemia de covid-19.

1001 noites

Quem também já confirmou que fará o seu tradicional evento de virada foi a Pousada dos Pireneus, em Pirenópolis, Goiás. A empresária Mércia Crema afirmou que todos os cuidados serão tomados por conta da pandemia de covid-19. O evento será voltado apenas para os hóspedes com tema árabe, muita música e ambientação de Mabel Manzi.

Anfitriões

O embaixador de Israel no Brasil, Youssi Shelley, será homenageado com um jantar, amanhã, 30, em São Paulo. O casal de empresários Saul Sabbá e Claudia Martinez e o secretário de Ciência e Tecnologia do DF, Gilvan Máximo, com a esposa Miranda Castro serão anfitriões do encontro que será para um número restrito de convidados.

ARTE CAPITAL

Está fazendo sucesso em Brasília os trabalhos do consagrado artista plástico brasiliense Paulino Aversa, que tem retratado as belezas naturais e arquitetônicas da capital federal em suas obras. Uma delas é o quadro Brasília Monumental, que foi adquirido na Galeria Élepê, no Lago Sul, pela empresária Ana Paula Hoff, que presenteou o marido, o vice-governador Paco Britto, pelos 29 anos de casados do casal.

Auxílio

O Ministério do Turismo disponibilizou, até o momento, mais de R$ 2 bilhões em crédito para empreendedores do setor de turismo, micro e pequenas empresas. Com os recursos, a estimativa é de que mais de 26 mil empregos tenham sido preservados. Por meio do Fundo Geral do Turismo, outros R$ 3 bilhões ainda estão disponíveis para uso.

Leitura

Das 32 coautoras do livro “Mulheres do RH”, que será lançado nacionalmente, pela Editora Leader, hoje, uma delas é de Brasília. Trata-se de Emanoelli Falcão, business partner da Regional Centro-Oeste Ancar Ivanhoe e responsável pela área de RH do Shopping Conjunto Nacional. A publicação será vendida em todo o Brasil.

Sem…

O fotógrafo brasiliense Anderson Morais está com um projeto que está dando o que falar na capital. Graduado em Fotografia pelo Iesb e com pouco mais de cinco anos atuando na área no Distrito Federal, ele lançou uma ideia de fazer fotos com personagens sem roupa em uma pegada artística. A iniciativa está recebendo muitos elogios.

…roupa

Além de fotografar em Brasília, onde mora, Anderson já viajou para outras capitais para executar o trabalho. “Fotografei em Salvador e já tenho sessões para fazer em São Paulo”, diz o profissional, que também se inspirou nas fotos nuas feitas pelo estilista Yves Saint Laurent em 1971, clicadas pelo fotógrafo Jeanloup Sieff.

Foto: Lia Kunzler