O novo casal da capital e muito mais na coluna de hoje. Confira!

Casal de empresários Polyana Medina e Carlos Afonso Benevides está de namoro sério. Tudo indica que em breve terá noivado na cidade

Números…

As mulheres empreendedoras negras são o segmento mais afetado pela pandemia do novo coronavírus entre todos os grupos de empreendedores brasileiros. Essa é a realidade detectada a partir de uma pesquisa feita pelo Sebrae, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. De acordo com o levantamento,…

…da…

…os pequenos negócios liderados por mulheres negras representam a maior proporção entre as empresas que ainda permanecem com a atividade interrompida. São o grupo com maior dificuldade de funcionar de forma virtual e reúnem a maior proporção de empreendedores que tiveram crédito bancário negado…

…desigualdade

…em razão do CPF negativado. A pesquisa ouviu 6.470 donos de pequenos negócios de todos os estados do país e o DF em junho. Os dados mostram que enquanto 36% das empreendedoras negras estão com a atividade interrompida temporariamente, essa proporção cai para 29% entre as empresárias brancas.

Estrela

O número de audiência da série Hebe, que a Globo está exibindo todas as quintas-feiras à noite, tem sido alta. O Distrito Federal por exemplo, tem registrado uma das maiores audiências do país. No SBT, o programa da saudosa rainha da televisão brasileira também era campeão no Ibope em Brasília.

Reabertura

A empresária Mércia Crema está feliz da vida. É que a sua Pousada dos Pireneus, em Pirenópolis, Goiás, reabre para o público no próximo dia 14, após meses fechada por conta da pandemia. Mércia aproveitou a pausa no funcionamento para fazer obras de reforma na piscina e nos apartamentos do local.

Verde…

Seis organizações ambientais pediram recentemente ao Supremo Tribunal Federal (STF), que rejeite a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 6.446, que foi ajuizada pelo presidente Jair Bolsonaro, para mudar as regras de proteção da Mata Atlântica no Brasil. A solicitação, que se baseou em argumentos…

…em foco

…ecológicos, jurídicos e econômicos, foi feita em manifestação de Amici Curiae (instrumento que possibilita a participação da sociedade civil no STF), assinada pela Fundação SOS Mata Atlântica, WWF-Brasil, ISA (Instituto Socioambiental) e Rede de ONGs da Mata Atlântica, entre outras ONGs e instituições.

Herdeiro

O clima de felicidade tomou conta da casa de Mara e Gilberto Amaral no Lago Sul. O pioneiro jornalista da capital e a esposa estão estreando como bisavós. Nasceu João Pedro, filho de Mariana e Bernardo Fialho, filho da Bernadette Amaral, que está na maior felicidade com a chegada do primeiro neto.

Rasante

Quem aterrissou em Brasília na semana que passou para rever a família e os amigos após temporada de estudos na França foi o estudante Luís Felipe Quick. A mãe Lina Quick está se dividindo entre as atenções com o filho e o trabalho no Itamaraty. Morando em Paris já há algum tempo, Luís Felipe estuda na Essec Business School.

Festeiro

Advogado do meio político que mora atualmente em Brasília, mesmo com a pandemia está preparando uma mega festa para comemorar a chegada de seu aniversário. O evento promete ter um gasto milionário, com o que há de melhor em bebidas. O agito será em São Paulo com convidados de vários estados.

Expert

Empresário, co-fundador de várias empresas do segmento de competências comportamentais e uma das referências em negociação do país, com metodologia própria, Rodrigo Lang desembarca na capital amanhã, dia 5, para proferir a palestra Negotiation Map – Negociação de Alto Impacto, no Festival Drive-in, no Aeroporto de Brasília.

Em busca…

O vice-governador Paco Britto arrancou elogios dos secretários de Governo, José Humberto Pires, e de Economia, André Clemente, durante lançamento da extensão do e-GDF, aplicativo oficial do governo, que aconteceu de forma online e foi transmitido pelo YouTube. Paco anunciou que conseguiu trazer…

…de solução

…para o DF mais uma e-commerce de uma grande rede de drogarias e que isso vai gerar emprego e arrecadação para a cidade. Segundo o vice-governador, no DF, o setor de bares e restaurantes, um dos mais afetados com a pandemia, conseguiu manter parte do faturamento – entre 30% a 50% – com o delivery.

Dívida

O endividamento das famílias brasilienses registrou aumento no mês de julho, em comparação com junho. De acordo com a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), o número de pessoas com dívida passou de 552.912 em junho para 607.082 em julho. 60,5% delas estão bem endividadas.

Sucesso

O CasaPark completou 20 anos este mês de uma história que se completa na trajetória de Brasília. Para celebrar as duas décadas de atuação do espaço, famoso pelas suas lojas de mobiliários, cafés, restaurantes, cinemas e livraria, serão realizadas várias lives com profissionais de diferentes segmentos da capital.

Caçarolas

Vai até o dia 20 o Festival Brasil Sabor Delivery, com 122 casas. Com o slogan “Experimente novos sabores”, o evento, promovido pela Abrasel-DF, aposta na diversidade gastronômica e ainda disponibiliza aulas show com chefs renomados no canal da Abrasel no YouTube. Vários deles já gravaram suas aulas.

