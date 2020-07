O engajamento de Juliana Dias Cruz e muito mais na coluna de hoje

PUBLICIDADE

Recuperação

Foi um sucesso a cirurgia a que se submeteu no Hospital Sírio-Libanês em Brasília, no fim de semana, a ex-primeira-dama Marly Sarney. No sábado, a esposa de José Sarney sofreu um acidente doméstico em casa no Lago Sul, onde fraturou o fêmur. A alta está prevista para amanhã ou o mais tardar na quarta-feira.

Influencer

E falando na família Sarney, a ex-senadora e ex-governadora do Maranhão, Roseana Sarney, está fazendo muito sucesso nas redes sociais. Além de marcar presença no Instagram (@roseanasarneym) com postagens políticas, ela também tem surpreendido com o seu lado pessoal, postando receitas caseiras e cenas do cotidiano.

Campeonato…

Terá início nesta segunda-feira, dia 13, o 1º Campeonato Brasileiro Interclubes Online de Vela, promovido pelo Iate Clube de Brasília, com apoio do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), Confederação Brasileira de Vela (CBVela), Federação Náutica de Brasília (FNB) e Noroeste Náutica, para velejadores…

…virtual

…e jogadores com até 22 anos. As inscrições começaram nesta semana e foram esgotadas após apenas quatro horas de divulgação. São 38 inscritos de 14 clubes. O evento será realizado por meio da plataforma do jogo “Virtual Regatta Inshore”, por conta da pandemia do novo coronavírus que tem castigado o mundo.

Calor humano

Os integrantes de um grupo de humanização hospitalar cristão, conhecidos como Doutores de Esperança, realizaram uma ação especial para os moradores em situação de rua de assentamento em Taguatinga. Cerca de 150 pessoas receberam banho quente, roupas, comida e atendimento humanizado no último sábado.

Queda…

O canal Film&Arts celebra, pelo segundo ano consecutivo, e em seu 131º aniversário histórico, o tradicional “Concerto de Paris” que todos os anos comemora o Dia da Bastilha desde 14 de julho de 1789. Desta vez, o povo parisiense celebrará a data ao pé da Torre Eiffel, com um mega concerto musical.

…da Bastilha

O encontro será repleto de estrelas da música e terminará com a tradicional queima de fogos de artifício. A exibição será feita na terça-feira (14), às 16h, com reprise no domingo (19) às 17h30. O Concerto de Paris será o primeiro espetáculo de música clássica a ser realizado após meses de isolamento social.

B’day

A semana começa em clima de parabéns para os aniversariantes desta segunda-feira: advogada Flávia Aleixo, ex-governador Rodrigo Rollemberg, promoter Neusinha Pereira, médica Licia Mota, empresário Tarik Baracat, jornalista Silvana Scórsin, empresária Ana Paula Braga Ávila e a arquiteta Ana Maria Arsky.

Detalhes…

Apesar de estar na vida do brasileiro há 30 anos, a contribuição mensal para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ainda gera dúvidas na população. Sua função é a operacionalização do reconhecimento dos direitos dos segurados do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). São 50 milhões de pessoas…

…importantes

…e 33 milhões de beneficiários. Pensando nisso, professores da pós-graduação do Centro Universitário Internacional Uninter farão um bate-papo gratuito amanhã, às 19h, nas redes sociais da Uninter, sobre o tema. A live terá como discussão central “Quem são os contribuintes obrigatórios perante o INSS?”

Foto: Arquivo Pessoal

