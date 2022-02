O dia dela, política, temor, na disputa e trabalhos na coluna de hoje

POLÍTICA

O ex-ministro José Dirceu tem mostrado prestígio. Ele tem sido muito solicitado em Brasília, onde mora atualmente com a esposa Simone Patrícia e a filha. Políticos e empresários têm procurado Dirceu para conversas sobre o cenário atual do Brasil e os prováveis rumos da política nacional após as eleições do mês de outubro.

A Câmara dos Deputados inicia o seu ano legislativo amanhã, quarta-feira, com um índice altíssimo de contaminados pela covid-19, grande parte integrando as estatísticas de reinfecção. São mais de duzentos casos que estão fazendo com que parlamentares optem por atuar de casa em vez do trabalho presencial.

Falando em covid, o Congresso deve votar duas medidas provisórias (MP) importantes, editadas pelo governo em dezembro. Uma diz respeito à doação de vacinas para outros países. De acordo com o Ministério da Saúde, 10 milhões de vacinas devem ser doadas, sendo 500 mil direcionadas para o Paraguai.

Para arrecadar fundos para a construção de uma escola em Madagascar com apoio da Organização Humanitária Fraternidade sem Fronteiras, a voluntária Lena Stehlik, brasileira residente na Alemanha, promoveu uma ação de venda de pães de queijo no país europeu. Foram cerca de 78 kg de pães de queijo vendidos.

O presidente da Câmara Legislativa do DF, Rafael Prudente, inicia hoje as atividades parlamentares de 2022. Em seu segundo mandato, Prudente conseguiu o feito inédito de presidir a Casa ao longo de quatro anos. O governador Ibaneis Rocha está sendo aguardado para a cerimônia de abertura nesta tarde.

O Mercado Central de Brasília está próximo de sair do papel. O projeto está sendo encaminhado ao Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF). Se for aprovado, será realizada a licitação. A previsão de investimento no está na casa dos R$ 200 milhões, via parceria público-privada, gerando mais de 1,2 mil postos de trabalho com as obras.

Três escritórios brasilienses de arquitetura disputam prêmio internacional. Studio Pippa com Botânico, Sainz Arquitetura com Galeria Heróis Invisíveis BRB, ambos ambientes da Casa Cor Brasília 2021, e Lez Arquitetura com Espaço Higge, projeto do Janelas Casa Cor 2020, estão entre os 13 projetos da Casa Cor que…

…estão concorrendo ao Building of the Year, premiação anual do Archdaily que revela os projetos mais relevantes do mundo. A 13ª edição do prêmio contou com mais de 4.500 projetos inscritos na primeira fase da premiação. A votação acontece no site do Archdaily, feita por leitores do portal. O resultado sairá no dia 17.

