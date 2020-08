O concerto do flautista Edu Rosa em Paris e muito mais na coluna. Confira!

PUBLICIDADE

Músico brasileiro radicado na França, Edu Rosa (foto) se apresenta no próximo domingo, dia 16, às 16h, na belíssima Igreja Saint-Merry, erguida no século X, em Paris. Será um concerto aberto ao público de música clássica para piano e flauta, em conjunto com a pianista Maha Fakhour.

Talentoso flautista que faz sucesso na Europa, onde já se apresentou em diferentes países, Edu deixou o Brasil para estudar na França, onde fixou residência. Ele é graduado em Música pelo Conservatório de Issy-les Moulineaux e pela Ecole Normale de Musique de Paris.

Estresse…

A polêmica da semana envolveu o influenciador digital brasiliense Eduardo D’Castro (ex-Eduardo Montanhair), e a prima, a primeira-dama Michelle Bolsonaro. Eduardo desabafou através de stories na sua conta no Instagram (@eduardodcastroo), sobre o fato de Michelle supostamente não ter ajudado a avó hospitalizada.

…em…

Dona Maria Aparecida faleceu na quarta-feira, no Hospital Regional de Ceilândia, após complicações decorrentes da covid-19. A primeira-dama teria respondido de maneira pouco educada ao post, e Eduardo postou em seu stories, o que rendeu uma enorme repercussão na imprensa e nas redes sociais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

…família

Polêmicas à parte, Eduardo saiu de hum mil e poucos seguidores na quarta-feira, para mais de 64 mil seguidores orgânicos em sua conta no Instagram, até o fechamento da coluna, ontem. Ele participou do sepultamento da avó, ontem, no cemitério de Taguatinga, sem a presença de Michelle, que não se dá com a família.

Bodas de cobre

Mara e o jornalista pioneiro Gilberto Amaral, comemoram amanhã, dia 15, os 61 anos de uma feliz união. O casamento foi realizado na Capela da Universidade do Rio de Janeiro, onde também foram celebradas as Bodas de Ouro do casal.

O presidente Juscelino Kubitschek foi padrinho dos noivos, e compareceu à cerimônia junto com todo o seu ministério, assim como na recepção, oferecida na residência dos pais de Mara, localizada na Avenida Atlântica, em Copacabana.

Live

O desembargador federal André Fontes, a desembargadora Inês Trindade e a advogada Ana Tereza Basílio participam nesta sexta-feira, às 17h, de uma live no perfil da OAB-RJ no YouTube com a participação do presidente Luciano Bandeira. O tema do encontro será Corrupção e Improbidade em tempos de Coronavírus.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Vontade

Um empresário em convalescência, após dias internado, está sem poder beber nada no período de recuperação. A vontade está sendo tão grande, que ele ofereceu R$ 5 mil para a enfermeira levar uma lata de refrigerante para poder beber. Além de não aceitar, a profissional contou para a família do paciente.

B’day

O domingo será especial para o presidente da CEB, Edison Garcia (foto), que completa mais um ano de vida. A data será celebrada em família, respeitando o isolamento social, recebendo mensagens e felicitações dos amigos e parentes.

Liberado

Mais de mil famílias envolvidas na rede de produção leiteira no pólo de Cáceres a Araputanga serão beneficiadas com o destravamento de recursos. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, assinou a liberação financeira de R$ 1,46 milhão ao Consórcio Complexo Nascentes do Pantanal.

Fotos: Daniela Petrel e Arquivo Pessoal

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE