O almoço surpresa de aniversário de Ana Paula Hoff e muito mais na coluna de hoje

Ana Paula Hoff, esposa do vice-governador Paco Britto, ganhou um almoço surpresa ontem, data em que comemorou o seu aniversário. O encontro foi organizado pelos servidores da vice-governadoria, na churrascaria Nativas, e contou, ainda, com as presenças dos filhos do casal – Catharina, Cristiano e Flávio.

Conhecida pelas obras assistenciais que apoia e muito querida entre os servidores que trabalham com o marido no no GDF, Ana Paula ficou emocionada com o encontro surpresa. Cerca de 50 pessoas marcaram presença na tarde, respeitando o distanciamento social, em mesas afastadas umas das outras, e com alegria.

Casório

O conselheiro do Tribunal de Contas da União do Distrito Federal (TCDF), Renato Rainha, se casará no próximo dia 7 de novembro com a advogada Ana Cláudia Macedo. Por conta da pandemia de covid-19, a cerimônia civil será virtual, transmitida para os amigos e familiares dos noivos através de uma live.

Hóspede

O embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman, está morando temporariamente no Meliá Brasil 21. Tudo por conta de uma infiltração na residência oficial da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, que obrigou o local a passar por obras. Enquanto a reforma não termina, Chapman ficará no hotel.

Simpáticos

De passagem pelo Rio de Janeiro, dias atrás, o vice-presidente Hamilton Mourão e a esposa Paula causaram frisson na feijoada de sábado do Rio Othon Palace, onde foram almoçar. Tomando todos os cuidados por conta da pandemia, o casal foi muito simpático com quem pedia para fazer fotos e selfies.

Democracia

Presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso participa hoje, a partir das 15h, do painel sobre os limites do discurso de ódio nas redes sociais ao lado de Fernando Lottenberg, presidente da Confederação Israelita do Brasil (Conib); Petria Chaves, apresentadora da CBN e Alexandre Pacheco da Silva.

Convite

Falando em Barroso, Thiago Rondon, fundador do IT&E, foi convidado pelo ministro para ocupar o cargo inédito de “Coordenador Digital de Combate à Desinformação”. Durante três meses, Thiago irá coordenar uma equipe grande com a missão de proteger a credibilidade e integridade do processo eleitoral.

Rally…

O Rally dos Sertões, maior competição off-road das Américas, chega a Brasília neste sábado (31). A secretária de Turismo Vanessa Mendonça, que é embaixadora da disputa na capital, aponta que a cidade será apresentada ao mundo pelo olhar da competição, e que Brasília é muito mais do que as pessoas pensam.

…solidário

Como contrapartida, o Rally dos Sertões deixará um legado importante para comunidades carentes do Distrito Federal. Além do serviço de telemedicina que será implementado junto ao GDF, cestas básicas compradas de pequenos comerciantes serão distribuídas para moradores das zonas rurais das proximidades.

Doação

Com o objetivo de contribuir para o fortalecimento do sistema de saúde do Brasil na pandemia, o Governo do Japão está doando na forma de equipamentos médicos US$ 4,67 milhões. Os aparelhos, que incluem tomógrafos, aparelhos de imagem e de raio-X, serão entregues por meio do Ministério da Saúde.

Bate-papo

Leandro Karnal, Carlos Alberto Sardenberg, Luccas Neto e Bella Falconi são algumas das personalidades do TIM Talks, evento 100% digital da operadora TIM. Nesta terceira edição, o encontro reunirá cerca de 30 mil pessoas e abordará temáticas de business e inovação, além de diversidade, saúde e ambiente.

Encontro

Os modelos do calendário Metafísicos 2021, idealizado pelo nutricionista Clayton Camargos, terão uma manhã de domingo especial na O2 Fitness. Eles serão recebidos pelos profissionais da academia para uma aula especial. A atividade faz parte da preparação dos pacientes que estamparão o calendário do próximo ano.

Foto: Vinícius de Melo