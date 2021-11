Novo espaço, na terrinha, política, exclusivo, agulha e sapatilha

Uma das marmorarias mais tradicionais da capital, a Claramar Mármores e Granitos, está se preparando para entrar no terceiro ciclo de inovação. Com mais de duas décadas de existência, a loja do empresário Redelvino Júnior inaugurou no fim de outubro, seu novo showroom em Brasília, no SIA, com materiais, técnicas e maquinários de última geração. Encontro prestigiado por cerca de 200 convidados.

Luiza Mitchell, Bruno Pessoa e Tatiana Fonseca

Um coquetel caprichado com delícias do Buffet Sweet Cake ao som da DJ Anna Chris agradou os convidados do evento organizado com esmero pelo relações públicas Tiago Correia. Para o anfitrião Redelvino Júnior, o desafio agora é o de ampliar o parque industrial em Brasília e em Goiás, amparado pelo objetivo de alcançar os brasilienses com o gosto apurado e os arquitetos e renomados da cidade.

Arnaldo Pinho e Cybele Barbosa

Ney Lima, Walléria Teixeira e Redelvino Júnior

NA TERRINHA

Que muitos brasileiros tenham escolhido Portugal como moradia não é novidade para ninguém. Agora o número de cidadãos do Brasil morando por lá, está surpreendendo. Cerca de 28% dos estrangeiros que residem no país europeu são brasileiros. Ao todo são 184 mil pessoas, mas de acordo com o Itamaraty esse número pode ser maior. Uma projeção inicial revela que pode chegar a 300 mil.

POLÍTICA

O deputado federal Kim Kataguiri lançou ontem em Brasília, na Livraria Leitura, o seu livro- caixinha Puxa Conversa Política. São Paulo também ganhará noite de autógrafos da obra amanhã. Vale destacar que um estudo realizado pelo Instituto Locomotiva de Pesquisa e Estratégia revelou que 52% dos brasileiros desistem de conversar sobre política para não gerar discussões.

EXCLUSIVO

O Piselli Brasília com sua cozinha típica italiana, criou um menu exclusivo com uma das iguarias mais raras da região do Piemonte: o tartufo bianco. O cardápio elaborado pode ser degustado separadamente ou em quatro etapas. O festival começou ontem e prossegue até terminar o estoque com a valiosa e requisitada iguaria, considerada uma das mais caras do mundo e muito apreciada.

SAPATILHA

Entre os dias 5 e 6, a Capital Nacional da Dança recebe crianças de 13 estados para concorrer a uma bolsa de estudos na Escola do Teatro Bolshoi no Brasil. No total, 170 crianças, nascidas entre os anos de 2010 a 2012, participam da etapa presencial, na sede da Escola Bolshoi, em Joinville, Santa Catarina. Os candidatos são oriundos de vários estados do país e também do DF.

AGULHA

Após quase dois anos, o tradicional bazar de noivas do atelier Fernando Peixoto volta a acontecer. Entre os dias 15 a 20 deste mês, peças das coleções Boho, Origami, Lebaneses, Brisa e Royal Plus Size estarão disponíveis. A apresentação das criações acontecerão simultaneamente nos ateliês de Brasília e de Goiânia, seguindo os protocolos de segurança contra a covid-19.

Fotos: César Rebouças