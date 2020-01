Novo cargo do médico Fausto Stauffer e muito mais na coluna de hoje. Confira!

Médico cardiologista de destaque em Brasília, o talentoso Fausto Stauffer terá um 2020 bastante movimentado. Ele assumiu no início do ano a diretoria científica da Sociedade Brasileira de Cardiologia do DF.

Como parte da gestão da nova diretoria, será realizado em Brasília, no mês de abril, o 12º Congresso de Cardiologia de Brasília junto com o 10º Congresso do Departamento de Imagem Cardiovascular da SBC.

Namoro…

Está repercutindo nacionalmente a amizade colorida de Anitta com o cantor Gustavo Bertoni, da Banda Scalene. O mocinho é filho de Torquato Jardim, ex-ministro da Transparência, Fiscalização e Controle do governo Temer.

…ou amizade

De acordo com informações do jornal Extra, os dois, por enquanto, não engataram namoro sério, pois estariam na fase de se curtir. O rapaz foi acusado publicamente no ano passado de assédio e traição pela ex-namorada, Luiza Pereira.

Bumbum

Com a chegada do verão, a atriz Juliana Paes decidiu fazer um tratamento minimamente invasivo para dar um “up” no bumbum. A promessa da clínica onde a artista está se submetendo ao tratamento é que o bumbum fique mais levantado e bonito.

As mais…

Um estudo mais recente de audiência das redes sociais revelou números interessantes sobre a maioria delas. De acordo com o HootSuite, cerca de 140 milhões de brasileiros estão conectados nas redes sociais (60% da população).

…usadas

O YouTube é o mais utilizado pelos brasileiros, com uma audiência de 95% do público. Em segundo lugar, o Facebook é o mais acessado. O querido entre os jovens, o Instagram, aparece em quatro lugar, logo após o WhatsApp.

Vida boa

A gata que pertenceu ao estilista Karl Lagerfeld, falecido no ano passado, vive uma vida de luxo em Paris. Cuidada por uma babá, o felino recebe propostas diárias de trabalho como modelo, além de possuir uma conta bancária.

Querida

Dia de comemoração especial para uma das pioneiras mais queridas de Brasília. Dona Wilma Pereira celebra a chegada de seus 92 anos com um happy hour caprichado, às 17h, no restaurante Oscar do Brasília Palace.

Cinquenta

Pastor Ricardo Espíndola, que comanda a Igreja Batista Central em Brasília, reúne os amigos para comemorar seus 50 anos em grande estilo. Será com um happy hour no Clube das Nações tendo a saudosa Pan Am como tema.

Premiação

A bilionária empresária Luiza Helena Trajano será homenageada no dia 14 de maio, em Nova York. Ela receberá o Prêmio Personalidade do Ano 2020, que é realizado anualmente pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos.

Educação

Nos bastidores do Planalto é dado como certo a saída do ministro da Educação Abraham Weintraub do cargo. Um dos nomes cotados para assumir a pasta seria o do senador pelo DF, Izalci Lucas. Há quem aposte todas as fichas nele.

Baile…

Decorador Daniel Cruz promete transformar os salões quase centenários do Copacabana Palace em uma verdadeira floresta contemporânea, para o baile carnavalesco de 22 de fevereiro.

…do Copa

O tema, Abra suas Asas, significa abrir a mente para o novo e para as diferenças, cultivando o respeito entre as pessoas, independentemente da orientação sexual, gênero, raça ou religião.

Foto: Arquivo Pessoal