Nova idade de Ivana Valença e muito mais na coluna de hoje. Confira!

Empresária Ivana Valença dá uma pequena pausa hoje em seu trabalho no CasaPark, shopping de sua família, para brindar a vida. Muito querida nos mundos empresarial e social, Ivana celebra a chegada de mais um aniversário com almoço na presença do marido Edmond Yedid e das filhas Tati e Carol Valença.

Conquista

Primeira mulher a presidir o Tribunal Superior do Trabalho (TST), a ministra Maria Cristina Peduzzi toma posse no dia 19 de fevereiro como presidente daquela Corte. A cerimônia será no auditório do TST e o coquetel, na sequência, no Clube Naval.