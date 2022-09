Nomes de destaque de Brasília relembram encontros com o rei Charles III

O mundo hoje está com as atenções voltadas para o Reino Unido, onde ocorrerá o funeral da rainha Elizabeth II. A monarca deixou um legado de 70 anos no trono, dona do reinado mais longo da história de sua nação. No clima de despedida da soberana do Reino Unido, que foi exemplo para todos no planeta pela simplicidade, perseverança, simpatia, força e resiliência, lembramos a passagem de seu filho, o hoje rei Charles III, por Brasília anos atrás.

Rei Charles III

As viagens ocorreram em dois momentos marcantes. Em 1991 junto com a saudosa princesa Diana, e em 2009, com a atual esposa, a rainha consorte Camilla. Foram dias intensos na capital federal com histórias e encontros com figuras marcantes de Brasília, que anos depois relembram, aqui na coluna, o encontro com o filho de Elizabeth II, que se tornou o rei da Inglaterra, bem como as impressões que tiveram após o contato com o monarca.

Mônica Freitas – ex-diretora do cerimonial do Senado Federal

Charles e Camilla subiram a rampa do Congresso Nacional na presença de Mônica Freitas, que era diretora do cerimonial do Senado

“Tive contato com o rei em sua vinda em 2009, quando visitou o Brasil com o objetivo de promover conhecimento sobre a importância da preservação da floresta amazônica, para discutir ações necessárias contra o aquecimento global e a manutenção da floresta. Tivemos um desafio diferente, pois apesar de ele ser herdeiro do trono inglês, ele não era chefe de Estado. Charles foi então recebido na rampa do Congresso. Subiu ela na presença dos dragões da Independência, mas não pôde ser recebido no Salão Nobre, sendo em outro local.”

“Foi um desafio pois, pela importância dele, todos os parlamentares queriam estar presentes na Sala de Audiências que não comportava todos. Mas no final deu tudo certo. Charles e Camilla foram muito simpáticos. Ele me fez perguntas sobre Brasília e sua arquitetura e elogiou o céu da capital. Na ocasião eu contei para ela que quando a rainha Elizabeth II visitou Brasília, ela foi até a escola que eu estudei, na 308 Sul. Foi um encontro que me marcou”, relembrou Mônica.

Átila Lins – deputado federal

Em visita ao Congresso, Charles assina os livros de ouro do Senado e do Câmara dos Deputados, na presença dos então presidentes das Casas, Michel Temer e José Sarney, e do deputado Átila Lins

O deputado federal Átila Lins encontrou com Charles III na visita que ele fez em 2009 a Brasília. Nessa época, Átila era presidente do Grupo Parlamentar Brasil – Reino Unido, da Câmara dos Deputados. Por conta disso, ele teve um contato maior com Charles e Camilla na visita do casal a capital federal. Ao lado da esposa Rita Lins, o parlamentar esteve por três vezes junto com o casal real: na Congresso Nacional, na Embaixada do Reino Unido e em um jantar formal para poucos convidados no Palácio Itamaraty.

“O rei Charles III, na época príncipe Charles, é uma pessoa muito agradável e educada. Após os eventos e encontros oficiais em Brasília, encontramos com ele novamente em Manaus, em sua visita ao Amazonas. Quando ele e Camilla nos viram lá, nos conheceram dos encontros no DF e foram muito agradáveis. Foram dias muito especiais e com visitas muito significativas. Eu e Rita consideremos que ele fará um excelente reinado, pois passou a vida inteira se preparando”, enfatizou Átila.

Ana Maria Gontijo – filantropa e socialite

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ana Maria Gontijo encontrou com o casal na Embaixada do Reino Unido em um evento

Nome de peso da sociedade de Brasília, Ana Maria Gontijo teve a oportunidade de estar com o agora rei Charles III, na época príncipe Charles, em 2009, em sua visita ao Brasil. Na ocasião, a Embaixada do Reino Unido em Brasília promoveu um evento para poucos convidados no jardim da residência oficial da embaixada. Ana esteve como convidada junto com a amiga, a saudosa Christina Queiroz.

“Logo após sermos apresentadas para Charles, conversamos com Camilla Parker Bowles, hoje a rainha consorte do Reino Unido. As convidadas, na maioria, estavam de chapéu. Camilla não estava. Ela fez elogios a mim e a Christina pelos nossos chapéus, e disse que se soubesse que as convidadas fossem com o acessório, também teria ido. Ela (Camilla tem olhos azuis) foi muito simpática”, disse Ana.

“Todos nós estamos consternados com o falecimento da rainha Elizabeth II, que foi uma mulher excepcional. Um exemplo de filha, esposa, mãe, avó e principalmente como rainha de uma das monarquias mais sólidas, representativas e respeitadas do mundo. Espero que o rei Charles III siga o exemplo da mãe, sendo um bom rei para os britânicos e exemplo para as demais nações”.

Eunícia Guimarães – empresária

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Eunícia Guimarães teve três encontros com o atual rei, na viagem de Charles em 1991

Doces são as lembranças que Eunícia Guimarães tem de Charles III em sua visita a Brasília, na época marido da saudosa princesa Diana. Foram três encontros que Eunícia teve com o casal real, ocasião em que trabalhava com a ex-primeira-dama Rosane Collor. “Estivemos juntos em algumas ocasiões oficiais, entre elas a recepção no Palácio Itamaraty oferecida pelo então presidente da República Fernando Collor de Mello.”

“Charles foi muito paciente com todos os que estavam presentes no evento, cumprimentado os convidados logo na entrada e bem ao lado de Lady Di. A imprensa na época intitulou a recepção como ‘Uma noite com a realeza’. Nesse novo desafio que o monarca tem pela frente com o falecimento da rainha Elizabeth II, tenho certeza de que ele seguirá todos os exemplos da mãe, sendo um bom rei para o seu povo”, disse Eunícia Guimarães.

Fotos: César Rebouças, Arquivo Pessoal e Reprodução