Noite de gratidão, é o amor, passaporte e business entre os destaques da coluna

A primeira-dama Mayara Noronha Rocha realizou uma descontraída confraternização de final de ano com a sua equipe de trabalhos sociais e amigos convidados. O evento no espaço Casa Volpi, no Park Way, contou com as apresentações musicais de Enzo e Rafael e Guga Cammafeu.

Como já é de tradição dos últimos anos, a esposa do governador Ibaneis Rocha reuniu os servidores do GDF que trabalham com as pautas sociais: a equipe de gestão da Secretaria de Desenvolvimento Social e a equipe da Chefia Executiva de Políticas Sociais, todos presentes no evento.

Além das equipes que integram o Governo do Distrito Federal, também foram convidados diversos parceiros que durante o ano colaboraram com as ações sociais, sejam eles empresários, servidores de outros órgãos ou parceiros da imprensa que colaboram com a comunicação social.

“Eu não poderia deixar de agradecer às pessoas que estiveram comigo durante o ano. Trabalhar com a parte social de um governo é um trabalho árduo que tem muitos desafios e críticas, e é fundamental valorizar um time como esse”, disse Mayara durante a festa que atravessou a noite.

A chamada “Caravana da Dama”, grupo de amigos da primeira-dama que realiza trabalhos voluntários em ações sociais durante o ano, também estava presente na noite, que contou com cardápio caprichado elaborado pelo banqueteiro Emerson Borges do Federal Buffet.

PASSAPORTE

Uma turma de Brasília embarca no próximo mês para a Ásia. A desembargadora Camile de Castro, a ex-primeira-dama Mariane Vicentini, a socialite Augusta Lobo e a advogada Ana Maria Vaz passam o réveillon em Bali, na Indonésia. Antes, o grupo dá um rasante por Paris e finaliza no Vietnã.

É O AMOR

Nome conhecido do circuito social de Brasília, viúva há pouco mais de dois anos, está namorando firme e forte. Em conversa com as amigas em um evento recente, ela confidenciou que descobriu experiências que jamais imaginou que fosse vivenciar. As amigas perguntaram todos os detalhes.

CAVALO

Começa hoje na Sociedade Hípica de Brasília o Campeonato Nacional de Saltos. Além do espetáculo de cavalos e cavaleiros que vão saltar até 1,30 metro, o público poderá curtir 4 dias de festa com shows e camarotes VIP, com buffet exclusivo. O evento encerra o calendário da federação.

BUSINESS

O Brasil Global Summit reúne hoje representantes das maiores empresas de inovação e tecnologia do Brasil e do mundo, que estarão presentes nos 12 painéis que acontecerão ao longo do dia no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Entre elas, Meta, TikTok, Toyota, Ifood, Petrobras e Eve.

Fotos: Wesley Carvalho