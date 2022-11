Noite de autógrafos, educação em foco e seminário entre os destaques da coluna

Em uma noite prestigiada com a presença de autoridades do Judiciário, da administração pública federal, de advogados, técnicos e estudiosos da área ambiental do Brasil, a advogada Lorena Saboya lançou em Brasília o seu livro A História da Política Nacional de Resíduos Sólidos. A noite de autógrafos teve como cenário a Casa do Maranhão.

A obra lançada por Lorena é resultado de sua tese de doutorado em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA), que teve como propósito avaliar o processo de formulação da referida política. “O livro constitui uma contribuição crítica e uma ferramenta disponível à literatura sobre resíduos sólidos”, disse.

B.O.

A intolerância, a falta de educação e a falta de civilidade presentes em algumas pessoas no Brasil após as eleições, migraram das ruas para os salões festeiros de Brasília. A cena que mais parecia saída de um filme envolveu duas empresárias. Uma deu um tapa no rosto da outra por conta de diferenças políticas. Caso que foi parar em uma delegacia.

EDUCAÇÃO…

Os estudantes que, em 2023, começam a cursar o 1º ano, terão a chance de ter apoio e acompanhamento escolar durante todo o Ensino Médio. O objetivo é proporcionar a eles mais chances de entrar na universidade e, com isso, aumentar as oportunidades para que construam um futuro mais próspero.

…EM FOCO

A oportunidade, proporcionada pelo Instituto CNP Brasil, por meio do Programa Meu Caminho, é para alunos que residem ou estudam em regiões administrativas do Distrito Federal, com alto índice de evasão escolar. As cidades contempladas são Sol Nascente, Varjão, Planaltina, Paranoá, Itapoã, Santa Maria, São Sebastião e Ceilândia.

LEITURA

Após o sucesso do lançamento do livro Viva a Produção Prazerosa em Cachoeiro de Itapemirim (ES), São Paulo (SP) e Vitória (ES), o engenheiro, cronista e colhereiro Álvaro Abreu irá apresentar a sua nova obra durante evento em Brasília. A noite de autógrafos acontecerá hoje, na Belini Pani e Gastronomia, na Asa Sul. O lançamento vai marcar o reencontro do autor com o DF.

MISSA

A coluna se solidariza com os familiares e os amigos da jornalista Aline Felix, que nos deixou há alguns dias em decorrência de um câncer. Aline atuava no Governo do Distrito Federal. A missa de sétimo dia está marcada para amanhã (17), às 19h, na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, localizada em Taguatinga Sul, e promete reunir a família, os colegas de GDF e da época do Colégio Marista.

SEMINÁRIO

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) vai sediar, no dia 1º de dezembro, o 5° Seminário Jurídico de Seguros em Brasília. O evento será realizado pela Revista Justiça & Cidadania e pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), em parceria com o STJ e com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam).

Foto: Yanne Troccolli