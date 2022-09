No clima do samba, cinema internacional e encontro entre os destaques da coluna

O restaurante Trattoria da Rosario, no Lago Sul, entrou no clima de samba na tarde de ontem. O motivo foi especial e em dose dupla. Um almoço festivo em comemoração aos aniversários da joalheira Simone Novaes e da socialite Claudia Tolentino. Duas figuras queridas do circuito social da capital, que receberam o carinho de 250 amigas presentes na ocasião.

Martina Oliveira, Isaura Canhedo e Sarah Tolentino

O chef Rosario Tessier preparou as delícias com destaque para o steak com talharim. A tarde contou com organização de Gláucia Benevides e Valéria Leão Bittar. O cantor Rogério Midlej e o DJ Edy animaram o evento, que contou ainda com a apresentação de passistas da escola de samba Aruc. A ambientação, com muitas flores, ficou a cargo de Valéria Leão e Renata Naoum.

Simone Novaes com Rosália Peixoto

“Foi um prazer e uma alegria poder ajudar na organização dessa linda homenagem que todas as amigas prestaram às duas aniversariantes, que são muito queridas”, disse Gláucia Benevides. Já Claudia Tolentino, uma das homenageadas, destacou a amizade de todas. “Ficamos, eu e Simone, sensibilizadas e felizes com o carinho recebido de tantas amigas queridas.”

Susie El Haje Lobo com Nádia Canhedo

Marcela Lira, Anna Paola Pimenta da Veiga e Gislene Borges

Carla Lobo e Ana Paula Guimarães

Claudia Tolentino com Janete Vaz e Rosângela Lacerda

BRASA

A primeira edição do evento Churrascada, promovida pelo Taguatinga Shopping nos dias 24 e 25, promete o melhor do churrasco e da música a céu aberto, com a presença de chefs da cidade. Destaque para a participação dos chefs Tonico e Luiz Trigo. A curadoria do evento é do chef Sebastian Parasole.

CINEMA…

A diretora canadense Valerie Buhagiar marcará presença na noite de abertura do BIFF- Festival Internacional de Cinema de Brasília, na sexta-feira, no Cine Brasília. Valerie, que também é atriz, vai assistir junto com o público brasiliense a pré-estreia do seu mais novo filme “Carmen”.

…INTERNACIONAL

O filme estrelado pela atriz Natascha McElhone é inspirado em eventos reais e se passa na ilha de Malta, onde a diretora nasceu. A diretora geral do Festival de Cinema, Anna Karina de Carvalho, preparou uma surpresa para o público que comparecer à noite de abertura do aguardado festival.

ENCONTRO

Os empresários Francisco Nunes, Murilo Hypolito e Alexandre Guerra, que estão à frente do Clube de Permuta, franquia Brasília, realizam hoje, o evento Experimentando Novas Ideias. O almoço de negócios, além das delícias do Coco Bambu, terá no menu uma palestra com o empreendedor Ricardo Birmann, CEO do Projeto Urbitá.

ELAS

O Grupo Mulheres do Brasil Brasília convidou a professora, filósofa e escritora Gisèle Szczyglak para apresentar a palestra “Mulheres na Liderança”, hoje, no Auditório Maurício de Campos Bastos, da Caputo Bastos e Fruet Advogados, a partir das 19h. Na pauta, como mudar a realidade das mulheres.

Fotos: César Rebouças