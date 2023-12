No clima do Natal, quilates e reeleito entre os destaques da coluna

No clima do Natal e do Réveillon que se aproximam, o espaço Tânia Bulhões, localizado no Shopping Iguatemi Brasília, recebeu um grupo de convidados para um encontro especial. Em uma tarde que se estendeu pela noite, a marca promoveu uma degustação saborosa de doces de Natal da Mandiê Doceria criados exclusivamente para a data.

O evento contou uma decoração temática feita no capricho pela Fascino Decorações, que se inspirou nos festejos de fim de ano para a ambientação. Cerca de 200 convidados circularam pelo coquetel de lançamento, que contou com a organização de Nathália Pimenta da Veiga, atualmente à frente da gestão de relacionamento da marca na capital.

QUILATES

A joalheira Deise Aviz movimenta o seu atelier no Lago Norte com o tradicional evento de Natal que promove no mês de dezembro. Será uma celebração antecipada do Natal e também o lançamento de sua nova coleção de joias, amanhã e domingo.

REELEITO

O empresário e cavaleiro Almir Vieira foi reeleito presidente da Federação Hípica de Brasília. Em decisão unânime, ele comandará a casa por mais dois anos e garante apoio aos clubes de hipismo da cidade para que o esporte siga em alta.

BICICLETA

No próximo domingo, a Record Brasília realiza a 12ª edição do passeio ciclístico Bora de Bike. O evento incentiva o uso da bicicleta como atividade física, transporte, lazer e esporte. Será às 7h, no Estacionamento 1, do Parque da Cidade.

POR AQUI

Após o sucesso na novela Pantanal, o multiartista Silvero Pereira desembarca em Brasília para apresentar o show “Silvero interpreta Belchior”, na Caixa Cultural. A performance acontece hoje, sábado e domingo, com todos os ingressos já esgotados.

Fotos: Allan Rrod