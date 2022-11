Natal especial, tudo azul, imortais e leitura concorrida entre os destaques da coluna

O JK Shopping realizou com um almoço no restaurante Outback, no centro de compras, para o lançamento do Natal do Shopping, que este ano traz o tema “Vem Viver um Natal de Presentes”. A novidade está por conta da Vila dos Presentes, localizada na Praça de Eventos, que será inaugurada no próximo dia 5.

TUDO AZUL

Em apoio ao Novembro Azul, mês de conscientização da saúde do homem com o objetivo de alertar para a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, a coluna Marcelo Chaves e o JBr do Bem, responsável pelas ações solidárias do Jornal de Brasília, estarão ao longo do mês divulgando a causa.

IMORTAIS

O presidente da Academia Brasileira de Direito (ABD), André Augusto Meira, junto com a sua diretoria, promove a cerimônia de posse dos dez novos imortais do silogeu nacional, no dia 16 deste mês, no Unique Palace. O advogado Valdetario Monteiro, ex-secretário do GDF, será um dos empossados no evento.

DELÍCIAS

A Embaixada da Argentina em Brasília promove mais uma edição da Semana da Gastronomia Argentina. Na próxima sexta-feira, o festival realiza evento com degustações de pratos e bebidas típicas argentinas e uma apresentação a ser realizada pelo chefe argentino Sebastián Parasole na residência oficial.

LEITURA CONCORRIDA

Escritora Isabella Carpaneda está colhendo os louros de seu trabalho

A escritora Isabella Carpaneda anda feliz da vida e não é para menos. A sua coleção de livros didáticos A Conquista da Língua Portuguesa ficou em primeiro lugar em âmbito nacional, com 4 milhões de exemplares vendidos. As coleções passam por uma triagem nas universidades brasileiras. Apenas algumas inscritas são aprovadas e logo após o processo, os professores fazem a escolha final das obras.

TEATRO

Após quatro anos, o Festival Dulcina realiza a sua 2ª edição, entre os dias 3 e 13 de novembro, com 16 espetáculos de todo o país. Uma homenagem à grande dama do teatro Dulcina de Moraes. Brasília estará representada por sete peças teatrais, entre elas Outra História de Amor, com direção de Alexandre Ribondi.

MULHERES

Sexta-feira (4) tem evento de abertura da exposição fotográfica Resiliência – Histórias de mulheres que inspiram mudanças, com fotografias premiadas da World Press Photo, que tratam dos desafios de mulheres do mundo em busca da liberdade. A mostra ocorre de 4 a 20, no Eixo Cultural Ibero-Americano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

GESTO NOBRE

O GSH Banco de Sangue de Brasília, na 915 Sul, funcionará normalmente, das 7h às 18h, amanhã, feriado de Finados, para receber os doadores que se disponibilizarem a praticar o gesto solidário que pode salvar até 4 vidas. O procedimento é rápido e não causa dor, durando em média 40 minutos.

Fotos: Telmo Ximenes e Arquivo Pessoal