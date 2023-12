Natal do colecionador Amador Outerelo entre os destaques da coluna

Como faz tradicionalmente no fim de ano, o advogado e colecionador de arte Amador Outerelo Fernandez Júnior abriu a cobertura em que mora, no Sudoeste, para um elegante jantar de Natal. A noite de lugares marcados contou com a presença de um pequeno grupo de convidados, amigos do anfitrião, famoso pelos eventos que promove.

Entre louças portuguesas do século XIX, cristais Baccarat, prataria francesa do século XIX e muito requinte, os convidados degustaram um cardápio elaborado pelo chef francês Fabien Helleu, com destaque para o Peru recheado ao molho de chocolate e maçãs ao forno. Para harmonizar, champanhe Veuve Clicquot e vinho Château d’Yquem Sauternes.

“Ter amigos é a prova inconteste da qualidade de ser. Amigos verdadeiros são o maior tesouro que podemos ter na vida e não há momentos mais preciosos que aqueles em que podemos celebrar a amizade”, disse Amador. O colecionador de arte agora se programa para passar o Réveillon no apartamento da família em Copacabana, no Rio.

Quem está passando o fim de semana em Brasília é a primeira-dama de Goiás, Gracinha Caiado. Ela está prestigiando a filha Maria, que está participando do The Market Christmas Edition, no Lago Sul, com a sua linha de óculos da Ochi. Ontem, Gracinha almoçou com amigas no Pontão do Lago Sul.

Gracinha Caiado também está aproveitando a curta temporada em Brasília para apresentar os bordados da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), que é uma entidade sem fins lucrativos que proporciona dignidade e respeito ao investir na cidadania por meio de programas sociais.

Após as votações no Senado, onde foi aprovado como ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro da Justiça, Flávio Dino, seguiu para a casa do senador maranhense Weverton Rocha, no Lago Sul. Ele participou de um jantar comemorativo pela sua aprovação no Senado. A noite foi muito prestigiada.

O evento descontraído contou com as presenças de autoridades, como o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e o presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, entre outros nomes famosos dos Três Poderes.

A mansão da saudosa advogada e socialite Yara Curi, ícone do circuito social de Brasília, e do marido, também falecido Roberto Curi, no Lago Sul, foi vendida pelos herdeiros do casal. A propriedade foi palco de festas memoráveis e reuniu nomes poderosos que frequentaram o endereço.

Semanas atrás, ocorreu um garage sale na residência. Peças de arte, antiguidades, mobiliários, pratarias, lustres Baccarat e muitos outros ítens de valor foram vendidos rapidamente. Yara e Roberto faleceram em decorrência da covid-19, durante a pandemia. Primeiro ele e meses depois ela.

Outra casa que está sendo palco de um garage sale é a do falecido advogado e ex-presidente da OAB Reginaldo de Castro, e da viúva Fátima, no Lago Sul. De mudança para São Paulo, onde irá morar próximo da filha Juliana em um apartamento, Fátima só levará parte do acervo por conta do espaço.

Fotos: César Rebouças