Mostra Hiromi Nagakura até a Amazônia, com Ailton Krenak é aberta no CCBB Brasília

A abertura da exposição Hiromi Nagakura até a Amazônia, com Ailton Krenak recebeu cerca de 300 convidados no CCBB Brasília, na última segunda-feira. Entre os presentes, lideranças indígenas, representantes do corpo diplomático e de entidades como Funai e Funarte, amantes da fotografia e das artes em geral e, acima de tudo, simpatizantes da causa ambiental.

Ailton Krenak no evento de abertura da exposição

A noite contou com um elogiado buffet da chef Morena Leite, do restaurante Capim Santo, referência da gastronomia brasileira contemporânea. Ailton Krenak, que assina a curadoria da mostra – com cerca de 120 fotos do fotógrafo japonês Hiromi Nagakura feitas entre os anos de 1993 e 1998 pela Amazônia – conversou e tirou fotos e circulou entre os convidados do evento.

Maíra Gadelha e a mãe Claudia Pereira

Na ocasião, Krenak fez questão de reiterar, em seu discurso de abertura, a importância em se preservar a natureza e os ensinamentos dos povos originários. O presidente do conselho do Instituto Tomie Ohtake, Ricardo Ohtake e Gabriela Moulin, diretora executiva do Instituto responsável pela idealização da exposição, vieram à Brasília, especialmente, para a ocasião.

André Giancotti com Ricardo Ohtake

A mostra Hiromi Nagakura até a Amazônia, com Ailton Krenak fica aberta ao público até o dia 18 de agosto, com entrada franca, sempre das 9h às 21h, na Galeria 1. Ao longo desta primeira semana, lideranças indígenas, representadas na exposição, participam de programação com mesas redondas e oficinas. Para mais informações basta acessar: bb.com.br/cultura.

Fotos: Tomaz Turra