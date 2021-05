Morre o influenciador digital e professor de Estética Avançada Lucas Tiago

Morreu na tarde deste sábado, 15, no Hospital Regional de Santa Maria, onde atuava, o influenciador digital, professor de Estética Avançada e farmacêutico Lucas Tiago, 33 anos. Ele foi encontrado sem vida em um dos banheiros do hospital, onde estava de plantão. Amigos próximos de Lucas estão compartilhando a seguinte mensagem pelo WhatsApp:

“Por volta das 18h, a viatura 3433, Sgt David foi acionado via Copom para comparecer ao HRSAN, o solicitante Dr. Carlos Eduardo informou que por volta das 14 horas o Sr. Lucas Thiago Silva Santos, Farmacêutico do Hospital ausentou-se, da farmácia sem deixar nenhum aviso, deixando vários funcionários preocupados com o desaparecimento, por volta das 17h45, foi localizado seu corpo no banheiro, onde foi atestado o óbito. Local preservado e lacrado não tendo acesso a guarnição da Polícia Militar, local do fato assumido pela PCDF, onde aguarda a perícia.”

A coluna está em busca de maiores informações.