Morre empresária e filantropa Maria Josina Cunha Campos

Luto em Brasília. Nome muito querido e respeitado nos circuitos empresarial e social de Brasília, a empresária e filantropa Maria Josina Cunha Campos (foto), 83 anos, faleceu hoje (16), no início da tarde, no Hospital DF Star, onde estava internada para tratar complicações decorrentes de um câncer.

Natural de Uberaba, Minas Gerais, Maria Josina era viúva do empresário e médico pioneiro Arnaldo Cunha Campos, um dos grandes empreendedores que o Distrito Federal teve, fundador do Complexo Brasil 21 e com negócios no ramo imobiliário em países como os Estados Unidos e a Europa.

A família ainda não deu detalhes sobre velório e sepultamento de Maria Josina, que apoiava inúmeras ações filantrópicas tanto de instituições de caridade como de igrejas e de sacerdotes católicos. A empresária também era colaboradora da assídua das campanhas solidárias do Jornal de Brasília.