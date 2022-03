Morre em Brasília o advogado pioneiro Pedro Calmon

Velório e sepultamento ocorrerão na tarde desta terça-feira, no Campo da Esperança

Morreu ontem (28/2), no Hospital Santa Luzia, na Asa Sul, em decorrência de complicações da Covid-19, o advogado pioneiro Pedro Calmon, aos 83 anos. Pernambucano de nascimento, ele ficou famoso ao atender personalidades e políticos da capital, como o ex-governador Joaquim Roriz, de quem foi advogado.

Pedro era casada desde 2008 com a empresária Patrícia Rosa Calmon, uma das sócias da famosa rede de pastelaria Viçosa, em Brasília. Ele deixa três filhos: Pedro, Annita e Ludmilla. Pedro, 55 anos, também advogado como o pai é quem está à frente dos preparativos do velório e sepultamento.

O velório começará nesta terça-feira, 1 de março, na capela 7 do cemitério Campo da Esperança na Asa Sul, a partir das 13h30. O sepultamento está marcado para às 16h. A OAB-DF emitiu uma nota de pesar ontem, lamentando o falecimento do advogado e destacando o seu legado no Distrito Federal.

Foto: Marcelo Chaves