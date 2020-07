Morre em Brasília o advogado Adilson Peres, filho de um dos fundadores do UniCeub

PUBLICIDADE

Morreu na madrugada desta terça-feira em Brasília, de infarto fulminante, o advogado Adilson Peres, 74 anos. Adilson deixa viúva a socialite Thamis Peres (foto), com quem foi casado por mais de 30 anos. Filho do pioneiro Alberto Peres, um dos fundadores do UniCeub, Adilson é pai da cantora Syang e da empresária Lu Peres. A família está resolvendo detalhes sobre o velório e o sepultamento, que por conta da pandemia, ao que tudo indica, deve ocorrer apenas para familiares.

Foto: Arquivo Pessoal