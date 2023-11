Moda em foco, concerto gratuito e polêmica entre os destaques da coluna

CAVALO

Um espetáculo de graça e coragem é o que promete o Campeonato Brasiliense de Amazonas, que será realizado de 3 a 5 deste mês, na Sociedade Hípica de Brasília. O evento é organizado pela Federação Hípica de Brasília e reunirá competidoras que buscam a vitória, superando grandes desafios e emocionando o público.

Os brasilienses têm um encontro marcado com a boa música no dia 7, às 20h, no Teatro Plínio Marcos, no Complexo Cultural Funarte. A orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro irá apresentar o melhor de Aram Khachaturian, renomado compositor armênio, em uma noite que promete emocionar o público.

Composições como a Dança do Sabre e Baile de Máscaras são algumas das obras musicais clássicas mais tocadas no mundo. Para o embaixador da Armênia, Armen Yeganian, o concerto irá trazer ao público o melhor da música armênia e reforçar os laços de união entre os países. A entrada será gratuita através de confirmação.

A notícia sobre o suposto namoro do ministro do STF, Luís Roberto Barroso, que ficou viúvo em janeiro deste ano de Tereza Barroso, com a desembargadora Carmen Silvia Arruda, do TRF-2, está dividindo opiniões. Há quem apoie o romance dos dois e também quem condene o namoro por Barroso estar viúvo recentemente.

Lu Alckmin, esposa do vice-presidente Geraldo Alckmin, participa, na próxima segunda-feira, dia 6, às 10h30, do lançamento oficial da unidade Polo do projeto Padaria Artesanal, que dará início aos seus trabalhos de qualificação profissional, com a formação de cerca de 100 agentes multiplicadores de…

…conhecimentos de panificação no DF e no Entorno. A unidade Polo, na Paróquia Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora das Mercês, teve o espaço reformado e equipado para permitir a realização das aulas teóricas e práticas do projeto, parceria entre a Arquidiocese de Brasília com o SENAI, SENAC e SEBRAE.

O lançamento do projeto Padaria Artesanal terá a participação e a benção especial de Dom Paulo Cezar Costa, arcebispo de Brasília, e de Frei Rogério Soares, pároco que cedeu as instalações para a unidade piloto da iniciativa. O projeto visa promover a inclusão produtiva e gerar oportunidades de trabalho e renda em nossa cidade.

O chef Lênin Palhano recebe o chef Onildo Rocha para a quarta edição do evento “Chefs no B”, na próxima quinta-feira, dia 9, no B Hotel Brasília. Onildo Rocha é o chef responsável pelas cozinhas do restaurante Notiê e do bar Abaru, ambos do espaço Priceless, em São Paulo. Ao lado de Lênin, eles assinam um menu de quatro tempos.

Foto: Marcelo Chaves