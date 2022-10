Moda, arte e design na Esplanada, novo ciclo e um triste adeus na coluna do dia

O portal Metrópoles e a colunista de moda do veículo de comunicação, Ilca Maria Estevão, promoveram com sucesso a primeira edição do Metrópoles Fashion & Design, que teve o Museu Nacional da República, localizado na Esplanada dos Ministérios, como cenário para o encontro que movimentou empresários, fashionistas e profissionais do segmento de Brasília na semana que passou.

Hendy Miranda com Claudia Meireles

O evento se materializou como um importante festival de moda e design na capital, repleto de música, performances, drinques especiais, arte e gastronomia. Na ocasião, houve rodas de conversa com temas como sustentabilidade, upcycling, tecnologia e processos criativos. A programação também englobou vários sorteios, durante os dois dias de realização do MFD, que promete bis no próximo ano.

Arquiteto e designer Samuel Lamas com Tatiana Ribeiro

NOVO CICLO

Gostaríamos de parabenizar os deputados federais eleitos pelo Distrito Federal Fred Linhares, Gilvan Máximo, Rafael Prudente e Alberto Fraga, amigos da coluna, que com certeza farão um excelente trabalho pela nossa cidade nos próximos quatro anos, a partir de 2023, quando assumem os seus mandatos. Vale ressaltar que Alberto Fraga já atuou na Câmara dos Deputados.

UM…

A coluna se solidariza com os familiares de uma grande amiga, empresária da cidade, que foi vítima de uma fatalidade. Ao comparecer para votar durante as eleições no DF, ela foi mordida na rua por um cachorro que estava solto, aparentemente sem dono. Ao voltar para a casa, ela começou a passar mal sendo levada ao hospital pelo marido, que também é empresário.

…TRISTE…

Chegando à unidade de saúde particular, o seu quadro piorou, sendo necessário o suporte de uma UTI. A mordida do animal ocasionou o surgimento de uma bactéria grave que acabou causando infecção generalizada e levando a empresária a óbito. A família e os amigos ficaram arrasados com a rapidez do agravamento do estado de saúde e com a morte dela.

…ADEUS

Pessoa de bem, talentosa, esposa exemplar, mãe dedicada e muito agradável com os amigos, ela deixou uma lacuna muita grande. O velório e cremação ocorreram na semana que passou. Respeitando o luto da família e o momento de dor, optamos por não revelar o nome de nossa amiga. Mas fica o alerta para os cuidados com os animais que vivem nas ruas da cidade.

É GOOOL

Na contagem regressiva para a Copa, o ParkShopping está em campo com o Arena Park Gol. Evento para os torcedores de todas as idades curtirem o esporte mais popular no Brasil. As atrações, como o Chute a Gol, Futebol de Botão e FutMesa são gratuitas e ocorrem até 23 de outubro, na Praça Central. Para brincar, basta fazer o agendamento pelo aplicativo Multi.

