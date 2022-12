Ministro Gilmar Mendes promove palestra nesta segunda-feira em Brasília

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, participa nesta segunda-feira (5), de uma masterclass sobre contratações públicas para 2023 e improbidade na capital. A fala faz parte de um ciclo gratuito de palestras para empresários e juristas em Brasília promovido por professores de Direito e advogados. O encontro será no Condomínio ÍON, na 601 Norte, das 19h30 às 22h, com vagas limitadas.

Foto: Arquivo Pessoal