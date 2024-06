A convite do presidente da OAB-RJ, Luciano Bandeira, e da vice-presidente da seccional do Rio de Janeiro, Ana Tereza Basilio, a ministra Daniela Teixeira (foto), do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é a convidada do seminário com o tema Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, que será realizado amanhã. O encontro será no plenário Evandro Lins e Silva, na sede da OAB do Rio de Janeiro.

Foto: Arquivo Pessoal