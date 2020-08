Melissa e Cecília Machado são batizadas em missa seguida de almoço

PUBLICIDADE

A paróquia Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora das Mercês, na Asa Sul, foi palco no último fim de semana de um encontro especial. Na manhã ocorreu o batizado das irmãs Melissa e Cecília Machado, filhas do casal de empresários Márcio Machado Júnior e Caroline Menicucci. Coube ao frei Rogério Soares conduzir a cerimônia de batismo.

Por conta da pandemia, apenas os familiares estiveram presentes no batizado, tomando todos os cuidados necessários. Logo após o encontro na igreja, Márcio e Caroline receberam para um almoço em casa no Lago Sul. Além do cardápio preparado pela cozinheira da família, outro destaque ficou por conta do bolo preparado pela cake designer Maria Amélia.

Internado

Dois apresentadores famosos, um cantor famoso e uma empresária de Brasília, todos amigos do cantor Cauan, que está internado em estado grave em Goiânia com covid-19, se organizaram para levá-lo para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Até uma UTI aérea foi disponibilizada, mas a família do cantor não aceitou a ajuda.

Fim…

As mudanças de comportamento que a pandemia e o isolamento social trouxeram à realidade é pauta em todos os setores. E com essa nova realidade, a indústria da moda, por sua natureza mais vulnerável, é uma das mais afetadas. Segundo dados do Infomoney, referente ao final do mês de março deste ano, a indústria têxtil teve uma queda de 91%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

…do túnel

Queda devido ao fechamento do comércio de serviços não essenciais e à crise econômica causada pelo desemprego e paralisação da atividade de produção. Especialista em marketing e branding, D.J. Castro analisa que, ao mesmo tempo em que a indústria da moda é afetada, é também uma das que mais tem chances de se reinventar e se adaptar.

Doações

O Sesc e o Senac no Distrito Federal entregaram na tarde da última segunda-feira, 17, para a Defesa Civil da capital, 40.010 máscaras. A doação encerra o compromisso com o governo local em contribuir com cerca de 100 mil unidades do equipamento de proteção que estão sendo distribuídas à população carente.

No smoking

No próximo dia 29 de agosto, será celebrado o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Atualmente o tabaco é a principal droga lícita mais consumida. Estima-se que até 50% dos homens e quase 1/3 das mulheres, em idade reprodutiva, façam seu uso. O cigarro também é uma das causas do câncer de pulmão, que todos os anos faz milhões de vítimas pelo mundo.

Ajuda…

O Diário Oficial da União de ontem, publicou decreto de regulamentação da Lei Aldir Blanc, que prevê o repasse de R$ 3 bilhões a estados, municípios e ao Distrito Federal para ações emergenciais na área de cultura durante o estado de calamidade em função do novo coronavírus. Sancionada pelo presidente Bolsonaro, a lei define…

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

…bem-vinda

…medidas como o pagamento de três parcelas mensais emergenciais de R$ 600 a trabalhadores do setor com atividades suspensas, subsídios à manutenção de espaços artísticos afetados e instrumentos a exemplo de editais e chamadas públicas (todos a cargo de estados, municípios e do DF). Ajuda que chega em hora de necessidade.

Fotos: César Rebouças