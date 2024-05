Médico Carlos Watanabe tornou-se referência em cirurgia robótica no Brasil

Nome respeitado da medicina do Distrito Federal, o médico urologista Carlos Watanabe se tornou um dos grandes especialistas no Brasil em cirurgia robótica, também chamada de cirurgia laparoscópica assistida por robótica. Watanabe possui um aplaudido currículo, sendo especialista em Cirurgia Geral pela USP, em Urologia pelo Centro de Referência do Homem de São Paulo, e em Cirurgia Robótica, pelo Nicholson Center – Florida Hospital, nos Estados Unidos, além de Uro-Oncologia. Além de consultório próprio, ele vem desenvolvendo um elogiado trabalho no corpo clínico dedicado do Hospital Sírio-Libanês Brasília.

Fotos: Arquivo Pessoal