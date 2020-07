Médica Mariana Ferrer revela como está se reinventando na pandemia

PUBLICIDADE

Para a médica ortopedista Mariana Ferrer, a pandemia mudou a vida de todos. Mas mesmo com os efeitos causados pela crise do novo coronavírus, ela não abriu mão de atender quem precisa. “Mantive os horários de trabalho. Seja no consultório, no plantão ou no centro cirúrgico”, destaca.

A brasiliense, filha do médico ortopedista Marcelo Ferrar e da socialite Gláucia Ferrer, ressalta que há alguns tratamentos que não podem ser postergados. “É imprescindível a avaliação e orientação de um ortopedista”, diz Mariana, que vem se dedicando em tempo quase integral ao trabalho.

Os raros momentos de folga são aproveitados em família. “Nos últimos meses, além de me dedicar à minha família, brinco muito com minha filha, leio livros para ela e estou pintando aquarelas. Adoro desenhar e estou resgatando hábitos de criança para retratar alterações ortopédicas em crianças.”

“Há 5 anos voltei a bordar. Mas a vida é tão cheia de afazeres, cirurgias e plantões, que deixo esses pequenos prazeres da vida de lado. Neste ano decidi que iria pintar aquarelas de forma amadora. Peguei inspiração em rabiscos antigos e comecei a pintar temas relacionados a Ortopedia Pediátrica.”

“No final de maio eu abri meu Instagram e comecei a postar os desenhos com temas relacionados a ortopedia pediátrica. Foi a união de duas paixões: desenho e ortopedia. Tenho alguns desenhos prontos que vou postar aos poucos. Os desenhos são simples e despretensiosos”, finaliza Mariana.

