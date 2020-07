Médica Cristina Salaro comanda doação de cestas básicas para carentes

PUBLICIDADE

A Sociedade Brasileira de Dermatologia do Distrito Federal, através de sua presidente Cristina Salaro, ajudou cem famílias de São Sebastião com a doação de cestas básicas e álcool em gel. A campanha solidária foi realizada no final de semana que passou e contou com o apoio da Dermage Brasília, Essencial Farmácia de Manipulação, Farmacotécnica, Darrow Laboratório e Quality Farmácia de Manipulação.

“Foi muito gratificante ajudar famílias que, por conta da pandemia, perderam seus trabalhos e ainda estão expostos ao contágio e transmissão do vírus. Além da doação de alimentos, pudemos contribuir com doação de álcool gel e ressaltar a importância do cuidado de cada um para impedirmos a disseminação deste vírus”, destacaram Cristina Salaro e Luanna Portela, presidente e vice-presidente da entidade.

Fotos: Arquivo Pessoal