Mallí Bar e Restaurante será inaugurado esta semana na capital

PUBLICIDADE

Os empresários Lili Santana, Manú Santoro, Patrícia Lima e Roger Sales inauguram com um soft opening para pouquíssimos convidados, o bar e restaurante Mallí na próxima quinta feira, dia 7, com direito a encontro com os chefs Gabriel e Paola Paiva e o mixologista Gustavo Guedes. Na ocasião, todos os protocolos sanitários serão respeitados. “Será um bar de drinques autorais pelas mãos do premiado Gustavo Guedes e finger foods assinados por Gabriel e Paola Paiva. Acho que os brasilienses vão gostar”, disse Manu Santoro, um dos sócios da nova casa.

Fotos: Arquivo Pessoal