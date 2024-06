Maison Krug inaugura nova vinícola na França

Perpetuando o espírito visionário de seu fundador Joseph Krug, a Krug acaba de inaugurar sua nova vinícola em Ambonnay, na França. Com foco na sustentabilidade, a vinícola recebe a certificação HQE, pela utilização de materiais de baixo carbono, isolamento térmico eficiente, sistemas de resfriamento natural e recuperação de água da chuva. Os dois edifícios foram erguidos verticalmente e estão ligados pelo nível inferior para minimizar o espaço que ocupam e seu impacto visual. A Krug é famosa pela qualidade de seu champanhe, considerado um dos melhores e bem avaliados do mundo.

A nova vinícola Joseph conta com uma estrutura de cerca de 9.500 metros quadrados, oito caves independentes, cinco vinícolas subterrâneas e 330 tanques individuais, oferecendo condições ideais para aperfeiçoar e expressar cada nota, resultando na distinta harmonia dos champagnes Krug. A concepção do novo projeto da vinícola Joseph teve início em 2017, destacando principalmente o compromisso da Maison Krug em preservar todos os seus valores ao mesmo tempo em que inicia as transformações necessárias para enfrentar os desafios que virão no futuro.

Fotos: Léo Ginailhac